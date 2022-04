Great Scott! De nieuwe DeLorean krijgt een heel ander design

Helaas: de nieuwe DeLorean lijkt niet eens op de DMC-12.

Als er één auto zich leent voor een comeback als EV is het de DeLorean DMC-12 wel. Deze auto heeft namelijk nooit bekend gestaan om zijn fantastische aandrijflijn of rijeigenschappen, maar om zijn design. Met een elektrische aandrijflijn gaat er dus niks verloren. Integendeel. En het past uitstekend bij een futuristisch design.

In nevelen gehuld

Er wordt al een eeuwigheid geroepen dat er een nieuwe DeLorean komt, maar dit jaar gaat er eindelijk wat onthuld worden. Dat was tot voor kort ook zo’n beetje het enige wat we wisten, want de auto was nog in nevelen gehuld.

IJzersterk

Afgaande op de teaser die DeLorean eerder deelde leek het een gemoderniseerde kopie te worden van het origineel. En daar is helemaal niks mis mee, want het oorspronkelijke design is ijzersterk. De toekomst uit Back to the Future ligt inmiddels al in het verleden, maar de DeLorean oogt nog steeds niet gedateerd.

Andere weg

Helaas slaat DeLorean toch een andere weg in, zo blijkt nu. We krijgen namelijk een eerste glimp van de auto te zien en daarin herkennen we bijzonder weinig van de DMC-12. Het had ook zomaar een nieuwe concept car van Lotus kunnen zijn.

Italdesign

De auto krijgt overigens wél gull wing-deuren. Het design is in handen van Italdesign, dus ook dat is historisch verantwoord. Er is natuurlijk wel een verschilletje: in de jaren ’80 werkte grootmeester Giorgetto Giugiaro himself nog bij Italdesign.

Nederlandse tintje

De nieuwe DeLorean heeft trouwens niet alleen een Italiaans tintje, maar ook een Nederlandse tintje. Het project wordt namelijk geleidt door Joost de Vries. Inderdaad, een Nederlander.

Grote plannen

Op de BNR Nationale Autoshow (waar Wouter wekelijks bijklust) gaf De Vries onlangs aan dat het nieuwe DeLorean grote plannen heeft. Ze willen niet alleen met een opvolger van de DMC-12 komen, maar met meerdere modellen, waaronder een SUV. Dit doet ons denken aan een andere ambitieuze Nederlander…

Pebble Beach

Enfin, eerst de nieuwe DeLorean DMC-12 maar eens afwachten. 18 augustus is het moment suprême. Dan zal – aan de vooravond van het fameuze Pebble Beach Concours d’Elegance – het doek worden getrokken van de concept car.