Een widebody Delorean DMC-12, mag dat?

Als Back to the Future-fan kun je eigenlijk niks tegen het verbouwen van een Delorean hebben. Of wel?

De Delorean DMC-12 is waarschijnlijk de populairste mislukking uit de autogeschiedenis. De auto was één grote flop, zowel op technisch gebied als op financieel gebied. En toch is het een van de meest iconische auto’s uit de jaren ’80 geworden.

Als je naar de auto kijkt is het ook weer niet zo onverklaarbaar. We kunnen niet anders zeggen dan dat het een knap staaltje design is. De rvs carrosserie, de vleugeldeuren en het strakke lijnenspel van Giugiaro maken de Delorean een unieke en een tijdloze verschijning. Heel erg tijdloos zelfs.

Vanwege het gebrek aan commercieel succes had de Delorean een lekker obscure auto kunnen worden, maar het liep anders. De Delorean is een auto geworden die zelfs de grootste autoleek kent. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het optreden in een zekere film over tijdreizen.

De Delorean werd voor de film aardig verbouwd. Dat was ook meteen de laatste keer dat er een Delorean verbouwd werd. Het is – logischerwijs – een die bijna altijd origineel gehouden wordt. Tenzij er een Back to the Future-replica van wordt gemaakt. Er is nu echter iemand die het gewaagd heeft om een Delorean DMC-12 aan te pakken.

En niet zo’n beetje ook: de Delorean krijgt een complete widebody aangemeten en wordt plat op z’n buik gelegd. Rijden wordt een beetje lastig, maar wellicht is de auto gemaakt met de gedachte ‘Roads? Where we’re going, we don’t need roads!’.

De auto wordt nu alleen nog maar digitaal getoond, maar daar blijft het niet bij. Op de SEMA show zal de auto namelijk in het echt onthuld worden op de stand van Toyo Tires. Instagram-fenomeen Khyzyl Saleem, beter bekend als The Kyza, is verantwoordelijk voor het design. Meestal blijven zijn creaties digitaal, maar een zekere Tim Moceri heeft daar verandering in gebracht en deze Delorean echt gebouwd.

De bandenboer pakt trouwens groots uit op het tuningfestijn in Las Vegas. Naast de Delorean nemen ze bijvoorbeeld ook de bovenstaande Lexus LC mee en een Mazda RX-7 met 1.000 pk. Maar waarschijnlijk zal het toch de widebody Delorean zijn die de show gaat stelen.

Dan is nu het woord aan jullie: is de Delorean DMC-12 een icoon waar je vanaf moet blijven of is dit gewoon een übercool project?