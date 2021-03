Geen parkeerplek voor je sportauto? Huur een Engine Room! - Autoblog.nl

Wil je graag een sportauto of ander liefhebbersauto kopen, maar heb je geen parkeerplek meer over? Dan is een Engine Room misschien iets.

Op straat parkeren wordt in Nederland steeds moeilijker. Niet alleen omdat de kosten steeds hoger worden, maar ook omdat er simpelweg minder plekjes lijken te zijn. Allebei de ouders werken tegenwoordig, dus hebben ze ook allebei een auto nodig. Zeker nu het ov sinds begin 2020 nóg minder aantrekkelijk is geworden. Tegelijkertijd wonen de kinderen steeds langer thuis, terwijl ook zij graag een eigen auto hebben. Tel daarbij op dat de wijze mannen en vrouwen die woonwijken inrichten van mening zijn dat ieder huis slechts 0,01 parkeerplaats mag hebben en je hebt een flink parkeerprobleem.

Dat probleem is zelfs zo groot, dat Allsafe er een oplossing voor heeft kunnen bedenken. Ze noemen het Engine Rooms en het idee deelt veel met een autohotel. Voor 150 euro (exclusief btw) per maand krijg je 18 vierkante meter aan verwarmde en beveiligde parkeerruimte. Het bedrijf heeft nu nog maar twee locaties, in Oegstgeest (kleine honderd plekken, vlakbij Leiden) en Weesp (130 plekken en 44 motorfietsplekken, vlakbij Amsterdam).

Allsafe-oprichter Eric Stubbé was vrijdag te gast bij de BNR Nationale Autoshow, waar hij het concept verder toelichtte. Zo is het niet alleen een parkeerplaats, maar kan je bij de Engine Rooms ook je auto wassen bij de wasboxen. Heb je daar geen zin in? Dan kan je voor een duurder abonnement gaan, waarbij je een conciërgeservice krijgt. Allsafe kan de auto voor je wassen, of de auto voor je deur zetten. Onderhoud doet Allsafe niet. “Maar naar de garage brengen voor een beurtje, dat zou wel kunnen.”

Engine Rooms niet alleen voor sportwagens

De Engine Rooms zijn onlangs geopend, volgens Stubbé zijn ze niet alleen voor mensen met een dikke sportwagen. “We richten ons juist op de groep mensen die emotie hebben bij auto’s. We bieden een stukje gemak. Zo hebben we een klimleraar die een oude, klassieke Volkswagenbus bij ons heeft neergezet. Die komt zaterdag met zijn leerlingen om de bus op te halen en is meteen weg. Geen gezeur dat zijn auto de hele week buiten heeft gestaan, niks. Het is ook makkelijk voor mensen die lang in het buitenland moeten blijven.”

Allsafe heeft nu nog maar twee Engine Rooms, maar wil dit snel uitbreiden naar meer plekken. Idealiter heeft het bedrijf naar eigen zeggen tien tot twaalf locaties, om zo heel Nederland te kunnen dekken. Er staan nu drie locaties op de planning. Bergen op Zoom is als eerste aan de beurt, over een aantal maanden. Eind dit jaar volgt Alkmaar, medio volgend jaar moet de Engine Rooms in Rotterdam klaar zijn.

Foto: Continental GT van @ToyotaFortuner via Autojunk.nl.