The Collectables – Porsche 997 GTS

Is de GTS niet al een paar 911 generaties de versie met het meeste ‘bang for your buck’? We zoeken het uit.

Met de Porsche 997 GTS startte Porsche een nieuwe traditie. Wanneer er een facelift aanstaande is of een nieuwe generatie heeft de 911 reeks tegenwoordig een GTS variant. Dit is dan vaak een ‘curated’ selectie uit de originele Porsche accessoire catalogus.

Bij de 997.2 reeks gaf Porsche de 997 serie een waardig afscheid met de Carrera 4 GTS. Uitgerust met 408 pk en alle mogelijke extra’s. Naar keuze met handbak (zoals de auto in de video) of PDK.

De 997 Carrera 4 GTS was de allerlaatste versie van de 997. Deze auto zou je kunnen zien als het perfecte compromis tussen de Carrera (4)S en een 997 GT3. Scherper en sportiever dan een Carrera S. Zonder dat hij iets aan ‘daily driver’ potentieel inlevert.

Het bleek uiteindelijk ook een succesformule te zijn, waardoor ook de volgende generaties van de 911 een GTS-uitvoering kregen.

De GTS heeft 408 pk in plaats van 385 pk, een kleine upgrade dus. Daarmee doorbreekt deze 997 de magische 300 km/u-grens, met een topsnelheid van 302 km/u. 0 Naar 100 km/u kost bij deze GTS maar 4,6 seconden.

Zoals gezegd heeft een 997 GTS af fabriek ook de nodige opties die een 911 net de die gewenste upgrade geven. Denk daarbij aan een sperdifferentieel en PASM (Porsche Active Suspension Management).

Qua uiterlijk heeft de Carrera GTS onder meer een dikkere voorbumper, andere sideskirts en als kers op de taart 19 inch RS Spyder centerlock velgen. Uiteraard heeft deze auto ook de brede heupen. Die heeft de achterwielaangedreven GTS ook, maar aan de balk tussen de achterlichten kun je zien dat dit de vierwielaangedreven versie is. Hiervan zijn er maar 1.321 stuks gebouwd. En van deze handgeschakelde versie zijn er maar een paar honderd gebouwd.

Bij menig occasion zoektocht online wordt de steeds populairder wordende zoekterm ‘997’ dan ook vergezeld door de zoekterm GTS. Wij snappen dat wel. Of het ook echt een leukere auto is? Dat vertellen we je in de video!

