The Collectables video - Porsche 996.2 GT3 - Autoblog.nl

Lang verguisd vanwege de styling. Daar groeiden we over heen en we worden ook enthousiaster van de Porsche 996 GT3. Deze GT3 is één van de leukste uit de reeks en wordt No Reserve aangeboden.

Tijdens onze test van alle generaties Porsche 911 (GT3) RS sprong de 996 GT3 RS er ook al positief uit. Op één of andere manier was die auto een beetje van de radar verdwenen, terwijl deze generatie wel de oervader is van de GT3 reeks.

Het verschil tussen GT3 en RS was in die jaren minder groot dan nu. Gekleurde wielen, stickers en standaard montage van het Clubsport pakket waren de grootste verschillen. Beide hadden het befaamde Metzger 3.6 blok achterin hangen: een mooi huwelijk tussen de 911 GT1 en 962 krukaskast en de watergekoelde koppen van de 996 Carrera. Het resultaat voor de 996.2: een rauw, bijna onverwoestbaar blok met 381 pk bij 7.400 tpm en 385 Nm aan koppel.

De cijfers vertellen maar een deel van het verhaal: alles aan de GT3 ademt motorsport (voor de straat). Het onderstel is scherper, praat echt tegen je en de respons op gas-, rem- en stuur-input is direct.

Dit is de facelift van de Porsche 996 generatie, makkelijk herkenbaar aan de vernieuwde koplampen en de horizontale achterspoiler (de eerste generatie had een ‘krul’).In totaal zijn er 2.313 van deze 996.2 GT3’s gebouwd.

Deze Porsche 996.2 GT3 wordt zonder minimumprijs (‘No Reserve’) geveild op The Collectables. De hoogste bieder is dus ook de winnaar van de veiling van deze 911 GT3.