BMW iX: elektrisch paradepaardje met discutabel uiterlijk - Autoblog.nl

Je ziet het goed: ook deze elektrische BMW iX is uitgerust met enorme nieren.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar BMW had wel lef door de BMW i3 en i8 op de markt te brengen. De auto’s zagen eruit als concept cars die verdwaald waren op weg naar de beursvloer. Zowel qua techniek als qua design waren het vooruitstrevende auto’s. Daarna bleef het echter een tijd stil qua elektrische BMW’s.

iNext

We maakten wel recent kennis met de BMW iX3, maar dat was gewoon een omgebouwde X3 met een hoop loze ruimte onder de motorkap. Nu is het weer tijd voor een BMW die van de grond af aan is ontworpen als elektrische auto. We kregen al een vooruitblik op dit model in de vorm van de niet al te fraaie Vision iNext. Nu krijgen we eindelijk de productierijpe versie te zien. In plaats van iNext krijgt de splinternieuwe BMW de naam iX mee.

Discutabel

Net als bij de i3 heeft BMW weer voor een discutabel uiterlijk gekozen. Ondanks het feit dat de iX een elektrische auto is heeft BMW gewoon de gigantische nieren van de 4 Serie overgenomen. Daar waren we al bang voor toen we de Vision iNext voorgeschoteld kregen. Qua proporties is de iX ook niet bepaald elegant te noemen. Het moet een cross-over voorstellen, maar de iX zit dichter bij een MPV dan bij een SUV. De iX ziet er niet alleen groot uit, maar is dat ook. Qua formaat is deze auto namelijk vergelijkbaar met een X5.

Actieradius

De exacte technische details heeft BMW nog niet paraat, maar ze hebben wel een inidicatie voor ons. Die klinken in ieder geval veelbelovend. De twee elektromotoren zullen gezamenlijk een vermogen van meer dan 500 pk leveren. Daarmee moet de iX binnen vijf seconden van 0-100 km/u kunnen sprinten. Belangrijker nog is de actieradius. Ook die is dik in orde. BMW belooft namelijk een range van meer dan 600 km. Daarmee kan BMW het de Audi e-tron en Mercedes EQC nog wel eens lastig maken. Mits het ontwerp geen obstakel vormt voor de klanten.

Snelladen

Snelladen kan met de BMW iX tot 200 kW. Daarmee is opladen tot 80% in 40 minuten gebeurd. Met 11 kW opladen aan de wallbox is duurt het een kleine elf uur voor de accu volledig opgeladen is.

Autonoom

Met de iX focust BMW ook op autonoom rijden. De iX beschikt daarom over een rekenkracht die twintig keer zo groot is als de voorgaande modellen. De grille speelt hierbij ook een rol. Daarin zijn namelijk camera’s, radars en sensoren in verwerkt. BMW noemt deze grille het ‘intelligentiepaneel’.

Sports Package

Voor degenen die een standaard iX niet sportief genoeg vinden presenteert BMW ook meteen een Sports Package. Dit is een optisch pakket dat een beetje vergelijkbaar is met een M Sport-pakket. De rode auto op de foto’s is uitgerust met deze Sports Package. Deze uitvoering herken je onder meer herkennen aan de gewijzigde voorbumper en de zwarte accenten rondom.

Interieur

Ook het interieur is opvallend vormgegeven. We zien bijvoorbeeld een zeshoekig stuur en de middentunnel die schittert door afwezigheid. Dat wil zeggen: het gedeelte dat in verbinding staat met het dashboard. In plaats van knopjes zien we een display dat meer dan de helft van het dashboard in beslag neemt. Het binnenste van de iX biedt plaats aan vijf personen. Het hout op de middenconsole moet zorgen voor een woonkamergevoel. Opvallend detail is de bedieningsknop van het iDrive-systeem.

Introductie

Ondanks alle futuristische elementen kijk je hier naar een zo goed als productierijpe auto. Desondanks zal het nog wel even duren voor de BMW iX bij de dealers staat. De marktintroductie staat namelijk pas gepland voor eind 2021. Voorlopig zullen EV-kopers het dus moeten doen met de iX3 bij BMW.