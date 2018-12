The Grand Tour 4 aangekondigd: alles wordt anders

Amazon heeft de drie heren een nieuw seizoen toegewezen. Er gaan wel een aantal dingen veranderen.

The Grand Tour lijkt beter dan ooit te worden. Saaie segmenten, zoals The American, werden al eerder uit de show geschreven en met een nieuw seizoen gaat Amazon nog een stapje verder. Het Amerikaanse productiebedrijf dumpt de welbekende tent voor The Grand Tour 4. Dit is best wel groot nieuws, want die tent was een stukje fundering waar The Grand Tour op is gebouwd.

Tegelijkertijd was de tent ook wat moeilijk om naar te kijken. Er zaten veel geforceerde grappen in de scènes verwerkt. Wat dat betreft waren de daadwerkelijke autotests een stuk vermakelijker om te kijken. Amazon is de beroerdste niet en heeft het mes in het script van seizoen 4 gezet.

Amazon zegt dat in plaats van de tent er meer gefocust zal worden op grote roadtrips. Of alle segmenten die in de tent plaatsvonden, zoals het bespreken van het autonieuws, ook in de prullenbak verdwijnen is niet bekend, maar die kans is heel groot. Het is afwachten welke invulling Amazon hiervoor gaat geven. Volgens de Britse kwaliteitskrant The Sun kunnen we een ware make-over verwachten. Het zou veel meer gaan draaien om avontuur en grote reizen, die samen komen in meerdere afleveringen. Een soort kerstspecial, maar dan in de seizoenen verwerkt.

In een reactie laat Jeremy Clarkson weten dat het ‘studioverhaal’ na 17 jaar wel gedaan is. Segmenten met het publiek, een rondetijd zetten met een auto op een circuit. “I’m 58 and I’m too fat to be climbing on to the stage.”, aldus de presentator.

Na The Grand Tour 4 komt er mogelijk ook een vijfde seizoen. Amazon heeft aangegeven nog meerdere jaren met het trio te blijven doorwerken. Seizoen drie, nog wel met de tent, (trailer) is vanaf 18 januari 2019 exclusief te zien op Amazon Prime. In de laatste aflevering van het derde seizoen laten de drie presentatoren weten te stoppen met het studiogedeelte.