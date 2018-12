Koop deze Ford Mustang vol met verrassingen

De Lamborghini-esque velgen zijn de eerste hint.

Ook in de autowereld komen er soms creaties langs waarvan je denkt: huh? Als inkoppertje zou je een auto als de BMW 2 Serie Active Tourer kunnen noemen, maar die heeft tenminste nog kwaliteiten die ervoor zorgen dat mensen hem daadwerkelijk kopen. Gaan we de ‘one-off’-kant op, dan komen er al wat vreemdere creaties langs. Mijn favoriete voorbeeld moet de Youabian Puma zijn. De wereld was nog niet klaar voor de visie van dokter Youabian, wiens ideaalbeeld van een auto een gebotoxte Volvo C70 was met Buick Enclave-achterlichten en wielen die niet eens onder een Mercedes G-Klasse passen, waar hij ook nog 1,1 miljoen euro voor durfde te vragen. Autojournalisten waren sceptisch, tot dr. Youabian’s ongenoegen. Wij delen echter de vraagtekens.

Diezelfde vraagtekens verschijnen bij deze Ford Mustang. De achterkant is nogal onnodig lang, de voorkant lijkt diezelfde lelijke ronding te hebben als de gloednieuwe Mustang en de velgen zijn kitscherig groot. Tevens vond iemand het nodig om de achterkant van een oude bekende te lenen.

We herkennen een Lamborghini Gallardo uit 2005. Deze baby-Lambo was de voorloper van de Huracán en het bewijs dat een kleiner model van het vlaggenschip goed in de smaak valt. De auto was net zo flamboyant als elke andere Lambo, maar dan met een ‘gematigdere krachtbron’. Dat betekent nog steeds een heerlijk puristische 5.2 liter grote V10 met ongeveer 550 pk. Echt lelijk was de Gallardo niet, maar de achterkant was, laten we zeggen, anders.

Juist die achterkant is het deel van de Gallardo wat op de Mustang geschroefd werd. Toegegeven, de platte voorkant van een Gallardo op een Mustang schroeven zou nog erger zijn, maar dit maakt van de auto ook niet bepaald een mooie verschijning. Ook het interieur komt uit de Gallardo en al zit het vol met goede Audi-afwerking, het is nou niet bepaald een stijlvolle werkplek.

Dat klinkt negatief, maar deze auto is eigenlijk retegaaf. Want de Mustang heeft zijn V8 moeten afstaan en heeft voorin nu niks liggen. Achterin, net voor de achteras, is waar de nieuwe krachtbron ligt: die dikke V10 uit de Gallardo. Het project heet Lamborghini Tractorri Coupé en lijkt terug te slaan op de historie van Lamborghini (waar ze overigens Trattori zonder C heten, maar goed). Origineel een SEMA-creatie en nu te veil bij Barret-Jackson Auctions in de VS.

De afwerking lijkt puik te zijn en de kilometerstand is ook zeer bescheiden. Het project is echter zo uit de hand gelopen dat er zo’n 700.000 dollar is besteed om de auto te bouwen in 2009. Dat zal waarschijnlijk niet de uiteindelijke prijs zijn, al moet je geen lage bedragen verwachten voor deze unieke auto.