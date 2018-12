Europese steden kunnen straks nieuwe diesels weigeren

Milieuzone Deluxe.

Denk nog even drie keer na voordat je die nieuwe diesel aanschaft. De restwaarde kan zwaar in het geding komen door Europese regelgeving. Het Gerecht van de EU heeft geoordeeld dat de Europese Commissie ten onrechte stikstof-uitstootnormen van diesels heeft versoepeld.

De Europese Commissie had de dieselnorm versoepeld om autofabrikanten meer tijd te geven om schonere verbrandingsmotoren te maken. Dit had tot gevolg dat diesels tot twee keer zo vervuild mochten zijn. De steden Brussel, Parijs en Madrid hadden naar aanleiding hiervan een rechtszaak aangespannen en deze nu gewonnen.

Het staat de Europese Commissie vrij om in beroep te gaan tegen de uitspraak van het Gerecht van de EU. Tot 2021 zal er niets veranderen. Tot 2021 mag een diesel in de praktijk tot 168 milligram NOx per kilometer uitstoten. Wat er daarna gaat gebeuren is afwachten. De kans bestaat dat er zulke strenge regelgeving gaat komen, dat zelfs de huidige Euro 6-motoren niet voldoen aan de eisen, aldus Stefan Bratzel van Center of Automotive Management (CAM) tegenover het AD. Dit betekent dat het steden vrij staat om iedere dieselauto te weigeren, ook al heb je net die nieuwe Mercedes CLS400d of Audi A6 50 TDI gekocht.