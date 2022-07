Netflix kaskraker is (niet zo) stiekem een grote Audi reclame

The Gray Man is de nieuwste kaskraker dan wel filmsensatie op Netflix, met dank aan onder meer Audi die hun producten in de film niet bepaald verstopt.

Waar de één noodzaak ziet, ziet de ander een kans om een slaatje eruit te slaan. Praktisch voorbeeld: Wanneer een grote productie voor Netflix de merkrechten nodig heeft om bepaalde auto’s in hun film te gebruiken, ziet Audi een kans om hun producten eens flink te promoten. Dat gebeurde dan ook, in de nieuwe Netflix kaskraker The Gray Man.

Audi en The Gray Man

Om even het beeld te schetsen van The Gray Man: het is eigenlijk een vrij doorsnee actiefilm met wat A-namen in Hollywood zoals Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas en veel meer. Het plot is vrij doorsnee: een held met CIA-intelligentie krijgt het vaak aan de stok met een antagonist die veel wapens en hulp heeft. Met andere woorden: alles moet kapot om deze ene persoon om te leggen. Specifieker dan dat is het moeilijk uit te leggen, dus kijk hem vooral even zelf op Netflix.

Voor de link met auto’s moeten we het even hebben over The Gray Man en Audi. De film is namelijk geregisseerd door de broers Russo. Dit tweetal is onder meer verantwoordelijk voor de Marvel Avengers-filmreeks. Daar werden de banden met Audi ook niet onder stoelen en banken geschoven. Zo mocht je de originele Audi R8 meermaals aanschouwen in Iron Man en meerdere concepts of vooruitstrevende modellen waren te zien in films uit de reeks. Pijnlijk genoeg werd voor Avengers: Endgame een Audi e-tron GT gebruikt, toen nog als concept, met motorgeluid. We kunnen alvast verklappen: The Gray Man gebruikt ook elektrische modellen van Audi, maar dan zonder motorgeluid. Ze hebben dus geleerd.

Audi reclame

De meeste films in de Avengers-filmreeks zijn nogal sci-fi en auto’s spelen maar weinig een rol. Dat is wel anders in The Gray Man, een film die zich afspeelt in het hier en nu waar we moderne Audi’s gebruiken. Dat werd dan ook veelvuldig gedaan: vier modellen van Audi zijn niet zo stiekem verstopt in The Gray Man. De e-tron GT is te vinden als auto van hoofdpersoon Six (Ryan Gosling) in de film, evenals een Q4 e-tron GT Sportback, een Audi R8 en een Audi RS7 Sportback.

Audi RS7 aan flarden geschoten

In The Gray Man wordt namelijk niet echt netjes gedaan met die rode Audi RS7. Dé autoachtervolging van de film is namelijk een bizarre achtervolging door hartje Praag waar de hoofdpersoon Six in een tram een hoop bad guys probeert af te schudden. Terwijl iedereen hem dood wil hebben komen de bad guys in kwestie met een Mercedes Sprinter en een G-Klasse op hem af, natuurlijk zwaar bewapend. Hulp voor Six verschijnt in de vorm van Dani Miranda (Ana de Armas) in de Audi RS7 in kwestie. Tijdens het filmen worden er altijd verschillende auto’s gebruikt in verschillende beschadigde staten. Bovenstaande video van één van de RS7’s in al flink beschadigde staat circuleerde al eerder over het internet. Toen nog met weinig context, nu vallen de puzzelstukjes op hun plaats.

Kaskraker

Alleen in de kleine stukjes die ondergetekende van de film heeft gezien om dit artikel te maken, worden al meerdere peperdure auto’s volledig verwoest. The Gray Man kon bijdrages van Audi goed gebruiken, want de film had een budget van meer dan 200 miljoen dollar. Daarmee is het de duurste Netflix film ooit. Mensen die de film in wereldpremière hebben gezien in Berlijn een paar weken terug, werden alvast voorbereid op de Audi-invasie. Daar was namelijk een Audi e-tron GT te zien in bijpassende The Gray Man wrap.

Overigens maakt de film zijn budget en verwachtingen wel waar, want het is de op één na meest bekeken film in zijn openingsweekend van Netflix. Ook is al bevestigd dat een vervolg dan wel spin-off in de maak is.