TVR Griffith met V8 komt toch, samen met nieuw modellengamma

Er komt toch een TVR Griffith met V8 volgens het in 2018 gepresenteerde recept. Wel samen met een nieuw modellengamma.

Een automerk (her)starten, soms valt het niet mee. Nee, wacht, dat formuleren we even wat realistischer: voor het (her)starten van een automerk heb je belachelijk veel geld, kennis en doorzettingsvermogen nodig. Soms kan een merk het nog zo gegund zijn, maar verdwijnt het merk zonder dat het tot gebouwde auto’s kwam. Dat vreesden wij voor TVR.

Herstart TVR

We vliegen nog even snel door de geschiedenis van TVR heen om dat uit te leggen. Van 1947 tot 2004 was TVR een ‘doorsnee’ Engelse sportautofabrikant uit Blackpool, met toch een aantal bijzondere modellen in het portfolio. In 2004 werd het merk gekocht door een Russische rijkeluiszoon die enkel nog de Sagaris op de markt wist te brengen. In 2008 was het finito voor het merk. Tot 2013, toen Engelse investeerder Les Edgar het merk TVR in handen kreeg en in 2018 de Griffith presenteerde. Een auto die een modern TVR eigenlijk op het lijf geschreven is: V8 voorin, achterwielaandrijving, een zeer rauw randje en bizarre details waar eigenlijk alleen TVR mee weg kan komen. Een tof idee en Edgar wist allerlei partijen aan boord te krijgen. TVR kreeg toegang tot Ford-motoren (de V8 is een door Cosworth gemodificeerde Mustang-motor), Gordon Murray zou zich ontfermen over de engineering van de auto en er zijn zelfs een aantal klanten gevonden die middels een aanbetaling een Griffith zouden bemachtigen.

En toen ging het mis. Niet alleen liep het merk sowieso al vertraging op, 2020 zou het jaar moeten zijn van TVR. We weten allemaal waarom dat niet helemaal lukte. TVR zat dik in de schulden en had nieuw geld nodig om alles te kunnen realiseren. Mensen die al sinds 2018 een Griffith op pre-order hebben, weten nog helemaal niks over wanneer en of hun auto er nog aan zit te komen. Het helpt ook niet als één van de geldschieters die TVR wél gevonden heeft, vol inzet op de Formule E en het merk volledig elektrisch laten worden. Goed nieuws lonkt voor de mensen die een Griffith hebben besteld, dan wel de fervente auto- of TVR-fanaat.

TVR Griffith V8 komt toch!

De geldschieter in kwestie is Ensorcia Metals, grootproducent van lithium. Het is niet toevallig dat EV-batterijen daarvan gemaakt zijn. Ensorcia en TVR hebben hun krachten gebundeld en op basis van het originele idee van Les Edgar wordt TVR een ‘globale luxeauto-producent’. In samenwerking met een lithium-fabrikant voel je de bui al hangen. Het goede nieuws: het eerste model wordt alsnog die TVR Griffith met V8! Deze zal dicht bij het originele recept zitten en bovendien dus diezelfde V8 behouden. Dit zal de auto worden om alsnog die early adopters blij te maken met wat ze hebben besteld in 2018. En dus een lekkere sportwagen van een bekend Brits automerk.

Maar…

Op zich worden we blij van het nieuws dat die TVR Griffith V8 dus gewoon komt. Zo gaat hij ook heten, trouwens: Griffith V8. Dat is een hint naar welke kant het vanaf dan op moet. Niet lang nadat de benzine-versie van de Griffith op de markt komt, naar verluidt in 2024, zal een TVR Griffith EV volgen. En dat niet alleen: er zullen nog twee volledig elektrische modellen volgen, naar verluidt een sedan en een SUV. De Griffith V8 wordt dus de eerste én de laatste ICE-auto van het nieuwe TVR.

Productie in 2024

Maar goed, de TVR Griffith komt dus nog wel. TVR en Ensorcia zijn momenteel bezig met een leaseplan voor een fabriek in Ebbw Vale in Wales. Deze moet rond 2024 op stoom komen en dan worden de eerste modellen uitgeleverd. Zoals gezegd zijn de eerste modellen voor de mensen die de Griffith V8 in 2017 en 2018 al besteld hadden. Les Edgar meent dat deze mensen nog steeds enthousiast zijn over de auto, maar denkt dat een aantal hun order durft te switchen naar de EV. Dit kan zonder problemen.

Van de TVR Griffith met V8 komen 500 Launch Editions die zo’n 90.000 pond gaan kosten. De elektrische variant van de Griffith gaat zo’n 150.000 pond kosten. Een tijdvak voor de andere EV’s en diens prijzen is nog verre van bekend. In Nederland is trouwens al besloten dat de verkoop van TVR via Louwman Exclusive geregeld wordt, dus kom vooral daar eens op de koffie om te kijken of ook jij een nieuwe TVR kunt bemachtigen. (via Autocar)