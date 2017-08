The horror… Alle Aston Martins worden hybride

Elke autofabrikant moet met de tijd mee. Heritage of geen heritage.

Aston Martin ken je vooral van de fraai vormgegeven supercars met een beestachtige V12 of V8 onder de kap. En de Cygnet, maar die laten we voor nu even buiten beschouwing. Het merk is druk bezig met de introductie van de volledig elektrische RapidE en daar houdt het milieuvriendelijke verhaal nog niet op.

CEO Andy Palmer heeft namelijk te kennen gegeven dat elke Aston in de toekomst minimaal een hybride aandrijflijn krijgt. Volgens Palmer is dit het geval omstreeks 2025. Daarnaast verwacht hij dat een kwart van de verkochte Astons tegen die tijd volledig elektrisch zal zijn.

Overigens is het sportwagenmerk erg ambitieus wat betreft de ontwikkeling van (semi-)elektrische aandrijflijnen. Het elektrische verhaal zou namelijk in eigen huis worden ontwikkeld, omdat Aston Martin niet puur afhankelijk wil zijn van toeleveranciers. De eerste geëlektrificeerde modellen zullen trouwens nog wel worden voorzien van ingekochte accupakketten. (via: Financial Times)

