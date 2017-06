Er komt een elektrische Aston Martin RapidE!

4% bijtelling!

Het nobele Britse merk heeft bevestigd dat de volledig elektrische RapidE in 2019 op de markt verschijnt. De geruchten zoemen nu reeds een jaar of twee rond en de kogel leek al een paar keer door de kerk, maar kennelijk was het toch nodig om de komst van de RapidE nog een keer te bevestigen.

Men heeft het over een productierun van 155 stuks en het apparaat wordt ontwikkeld door Williams Advanced Engineering. AM belooft een bochtengedrag dat hetzelfde is als dat van de Rapide met V12 (rijtest) en ook het sexy lijnenspel zou grotendeels overeind blijven.

Baas Andy Palmer heeft verklapt dat het productiemodel naar keuze AWD of RWD krijgt en dat vermogens variëren van 550 tot 800 pk. De range bedraagt naar verluidt zo’n 200 mijl, dus Tesla-rijders hoeven niet bang te zijn voor serieuze concurrentie op elektrogebied.

Naast de RapidE werkt Aston Martin ook nog aan de DBX; een elektrische SUV/crossover en er komt een heuse Ferrari 488-killer. Meer over de toekomstplannen van het merk check je HIER. Vergeet ook niet dat de Valkyrie er nog aan komt. Da’s een hypercar die in samenwerking met Red Bull Racing wordt gebouwd.