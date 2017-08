Dit zijn de elektroplannen van Renault-Nissan

De Frans-Japanse (Jafranse?) alliantie breidt uit naar China.

Vandaag werd officieel bekend dat Renault en Nissan de handen ineenslaan met het Chinese Dongfeng. De fabrikanten gaan samen elektrische auto’s bouwen voor de Chinese markt. Deze joint venture heeft de naam eGT New Energy Automotive gekregen. Voor zover het persbericht daar duidelijkheid over geeft hoeven we niet te verwachten dat auto’s van dit bedrijf ook buiten China zullen worden verkocht.

De eerste auto van eGT wordt waarschijnlijk een kleine SUV en er wordt vooral ingezet op connectiviteit, want dat is wat de Chinese klant volgens de alliantie wil. eGT is trouwens voor de helft van Dongfeng. Nissan en Renault hebben elk 25% van de aandelen in handen. De drie willen samen 120.000 EV’s per jaar bouwen en de productie moet in 2019 op gang komen.

Overigens werkte Dongfeng in het verleden al samen met Citroën aan elektrische auto’s. Best opmerkelijk dus dat nu de samenwerking met Renault een feit is.

Foto: Renault Zoe E-Sport Concept