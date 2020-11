The Rocket vindt Lewis Hamilton niet ridderwaardig - Autoblog.nl

Lewis Hamilton wordt spoedig geridderd in het Verenigd Koninkrijk. Maar niet iedereen is daarmee in zijn nopjes.

Het is eindelijk zover. Na het evenaren van het record aantal F1 wereldtitels van Michael Schumacher, wordt Lewis Hamilton spoedig in de ridderorde verheven door Her Majesty The Queen. Een hele eer, want slechts twee Britse F1 helden gingen Lil’ Lewis voor, te weten Sir Jackie Stewart en wijlen Sir Stirling Moss. Je krijgt namelijk niet zomaar twee tikjes op de schouders met het zwaard van de Queen. Daar gaat een heel schimmig proces aan vooraf. Het is net de ballotagecommissie bij de chique tannisclub, alleen dan Brits en dus net wat serieuzer.

Rangen en standen

In de Britse rangen en standen cultuur moet je per brief genomineerd worden door tenminste twee personen om ridder te worden. Als ridder ben je niet alleen lid van de Most Excellent Order of the British Empire, maar overstijg je ook het gepeupel zoals David Coulthard, Damon Hill en Nigel Mansell. Zij komen namelijk niet verder dan respectievelijk een MBE (member), OBE (Officer) en CBE (Commander). Pas bij de volgende stap daarboven, de zogeheten Knight Bachelor, mag je jezelf een Sir noemen. Lewis was al een MBE, maar wordt nu dus een Sir.

The Rocket

Snookerheld Ronnie O’Sullivan is het daar echter niet mee eens. Nou moeten we de meesten die niet ooit toevallig in een potje snooker zijn gevallen terwijl ze hoopten op Match of the Day op TV wellicht eerst even uitleggen wie dat is. Ronnie, bijnaam The Rocket vanwege zijn snelle speelstijl, is namelijk een snookerspeler en misschien wel de beste ooit.

Snooker is hier iets wat we een keer voor de lol doen in een café, maar in het Verenigd Koninkrijk is het een serieuze sport. Zo serieus dat Ronnie door zijn prestaties, net als Damon Hill bijvoorbeeld, een OBE is. Hij vindt het echter maar knaak dat Lewis nu veel hoger komt te staan in de rangorde. Volgens de 44-jarige is Hamilton namelijk niet per se ridderwaardig. Bij kwaliteitspublicatie The Daily Star laat O’Sullivan optekenen:

My own carreer wouldn’t mean much if I had been playing with bigger pockets than my opponents. I think it’s difficult to say where he is. A lot of the sports I watch…the people that have done it, you have to look whether it’s a level playing field. If you have a car that is going a second a lap quicker than the other cars, in theory all he has to beat is his team-mate Bottas – who seems to be comfortable and happy playing second fiddle. It doesn’t mean as much as say a sport like tennis with Federer playing everyone on a level playing field, or Kipchoge running against everyone on a level playing field. Ronnie O’Sullivan, weet ballen goed te raken

Waarvan akte. Vind jij ook dat Lewis overschat wordt door zijn oppermachtige Mercedes? Of had Ronnie van jou zijn mond mogen houden? Laat het weten, in de comments!