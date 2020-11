Tesla Model 3 crasht hard, zet bed in de fik met accu - Autoblog.nl

Can’t start a fire…Can’t start a fire without a spark…Deze Tesla Model 3 crashte op hoge snelheid en richtte een totale ravage aan voor omwonenden.

Tesla hebben goede en minder goede punten. Over de minder goede hebben we het gisteren al even gehad, maar veiligheid voor inzittenden geldt als een relatief sterk punt van Tesla’s. Een kansenparel in Amerika heeft met zijn Tesla Model 3 maar eens even grondig getest of deze reputatie terecht is. Het voorval vond plaats in het plaatsje Corvallis in het pittoreske Oregon, de staat waar iedereen uit Californië naar verhuist als het daar definitief te droog en dor wordt.

Klapperrrrrrr van de week

De EV heeft een flinke klapper gemaakt, want de auto is door twee bomen heen gerost en heeft ironisch genoeg ook nog een elektriciteitsmast geraakt. Autoriteiten schatten in dat de bestuurder zo’n 160 kilometer per uur reed toen het helemaal misging. Zoals te zien is op de foto’s spatte de Model 3 uiteen. Cellen van de accu en andere onderdelen van de auto zijn daarbij tot op verre afstand van de crash geslingerd.

Bed zomaar wam, in vuur en vlam

Zo ver zelfs dat ze terechtkwamen in de huizen van een aantal omwonenden. Een van de loeihete cellen kwam bij iemand in bed terecht en zette dat pardoes in vuur en vlam. Een andere buurtbewoner kreeg een cel in de schoot geworpen. Een van de wielen van de Model 3 boorde zich door een muur van een appartementencomplex heen en raakte daar de waterleidingen, waardoor de hele zaak onder water is komen te staan.

Losse batterijen rapen

Op de plaatjes zie je de losse batterijen overal liggen. De lokale politie geeft aan dat het ze zoveel mogelijk verzameld heeft, maar roept op bewoners eventuele resterende batterijen ook nog op te ruimen. Of daar veel mensen voor warmlopen, is echter de vraag. Men heeft er namelijk netjes bijgezegd dat de batterijcellen nog 24 uur heet kunnen blijven en tevens giftige dampen kunnen uitstoten. Lekker dan.

Geen serieuze verwondingen

Wonder boven wonder overleefde de wereldverbeteraar achter het stuur van de Model 3 het ongeval zonder serieuze verwondingen. Inderdaad een veilig ding dus zo’n Model 3. Zo lang je erin zit tenminste en kan uitstappen voordat de boel affikt. Desalniettemin is de beste man even naar het ziekenhuis gebracht, alwaar hij aangeklaagd is voor rijden onder de invloed van drugs, een ouderwetse Hit and Run, Criminal Mischief 2, Reckless Driving en Reckless Endangering.