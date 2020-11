Koop een hagelnieuwe vier jaar oude Audi S8 Plus op Marktplaats - Autoblog.nl

Als je de nieuwe D5 S8 niet zo tof vindt, is deze D4 S8 Plus misschien de oplossing.

De Audi A8 is een beetje een moeilijke auto voor mij. Ik vond de D3 en met name de D2 op zich best fraaie auto’s. Maar ja, die neus hè, wat een frontoverhang. In zowel mijn vorige als huidige woonplaats woonde ik hooguit enkele tientallen kilometers van de grens. Dan is het met een A8/S8 gewoon niet eens mogelijk om voor het huis te parkeren zonder dat de neus ergens over de grens hangt.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de layout van de A8 die, in mijn ogen, vanaf de basis verkeerd is. Een toplimo in dit segment hoort gewoon RWD te zijn, met de voorwielen ver voor de A-stijl geplaatst. Gewoon zodat ze bijna net zo ver van de inzittenden verwijderd zijn als het plebs buiten de auto zeg maar. Zo heurt het. In het recente verleden heeft eigenlijk alleen Cadillac en Audi een F-segmenter gemaakt met een FWD-basis. Qua proporties ziet dat er toch uit als ‘een grote Passat’. Voor een purist is dat knaak.

Aan de andere kant is de A8 en in het bijzonder de S8 natuurlijk wel de whopper met alles erop en eraan van VAG. Dat gold vooral voordat Bentley ingelijfd was en Porsche Panamera’s begon te maken. Het zijn zeer indrukwekkende auto’s die keihard rechtdoor gaan op de Autobahn. En voor de rest ook overal, zelfs in bochten. De huidige, vijfde generatie is alleen wat rond en soft geworden.

In dat opzicht kunnen we ons voorstellen dat S8 fans met weemoed terugdenken aan de D4 S8 Plus. Waar de nieuwe S8 slechts 571 pk heeft, kan de D4 S8 Plus pochen met 605 pk. Associaties die bij je opkomen zijn Dingen die bij je opkomen rauwdouwer, mokerhamer, dat soort dingen. Daarbij klinkt de 4.0 V8 van Audi met de turbo’s in de hete V in de D4 S8 Plus stiekem gewoon beter dan de gelijksoortige motoren van BMW en -jawel hij zegt het gewoon- Mercedes AMG. De laatste heeft nog de naam op basis van het verleden, maar maakt het al lang niet meer waar.

Mocht je fan zijn, kan je op Marktplaats nu een zo goed als nieuwe D4 S8 Plus kopen. Het is een exemplaar in Nardogrijs. Beetje 2011, maar goed, het is wel een echte Audikleur die de fanb0iZ doet zwijmelen. Het is verder ook een hele dikke sjaak met dure opties als het B&O Soundsystem en dergelijke. Waarom de auto slechts iets meer dan tweehonderd kilometer gereden heeft, wordt niet vermeld. De vraagprijs is 119.500 Euro. Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan een koop dan!1!!