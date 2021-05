Linkse heethoofden stichten brand bij Duitse Tesla-fabriek - Autoblog.nl

Dacht je dat alle linkse mensen pro-EV zijn? Mooi niet.

Tesla is een bijzonder polariserend merk, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Er zijn mensen die fanboy zijn van het eerste uur, maar er zijn ook zat mensen die een hartgrondige hekel hebben aan het merk. Zolang het bij verhitte discussies op het internet blijft is dat geen probleem. Gisternacht werden er echter ook andere dingen verhit.

Toen werd er namelijk rond kwart voor drie een brand ontdekt bij de Duitse Tesla-fabriek, waarvan de bouw nog in volle gang is. De brand was niet bij de Tesla Gigafactory zelf, maar op een plek zo’n 500 meter verderop. Daar liepen stroomkabels naar de fabriek die met een brandbare vloeistof in de hens waren gezet.

De lokale politie gaat ervanuit dat dit een gericht daad was. De actie had alleen niet het gewenste effect: de kabels functioneerden nog steeds. Het vuur heeft zich ook niet over een groot oppervlakte verspreidt, hoewel er wel een stukje groen in de fik stond.

De vraag is: wie doet zoiets? Verstokte petrolheads misschien, die de opkomst van de EV een halt toe willen roepen? Klimaatontkenners wellicht? Niets van dat alles. De daders komen juist uit extreem-linkse hoek. Zij zijn in ieder geval degenen die de aanslag geclaimd hebben.

Een club die zich ‘Vulkangruppe’ noemt plaatste het volgende bericht op het internet: “In de nacht van 25 op 26 mei 2021 hebben we de stroomtoevoer naar de bouwplaats van de Tesla Giga-fabriek in Grünheide bij Berlijn afgesloten door zes bovengronds gelegde hoogspanningskabels in brand te steken.” Het gedeelte stroomtoevoer afsluiten is dus niet gelukt, maar het statement is duidelijk.

De reden voor deze daad is dat de groep Tesla noch groen, noch ecologisch, noch sociaal vindt. Ze spreken van “de leugen van de groene auto”. Dit zit hen blijkbaar dusdanig hoog dat ze niet terugdeinzen voor brandstichting.

Via: Berliner Zeitung