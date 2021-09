Tesla Roadster wéér vertraagd. Alweer.

De Tesla Roadster is weer vertraagd. Je zult weer een paar jaar moeten wachten.

Tesla is een merk dat de meningen heel erg verdeelt. Ze doen de dingen op autogebied compleet anders én zijn heel erg succesvol met hetgeen dat ze doen. Dus tja, dan moet je bewondering hebben voor Elon Musk en zijn kornuiten.

Dat hebben we ook. Alleen is het niet zo dat álles dat ze doen in goud veranderd. De belangrijkste modellen gaan relatief vlotjes in productie. De productie van de Model Y wordt lekker opgeschroefd en de Model 3 loopt ook lekker. Logisch dat Tesla die goed in de gaten houdt, want dat zijn de absolute hardlopers.

Tesla Roadster wéér vertraagd

Maar de afgelopen paar jaar zijn er een hele hoop Tesla’s geïntroduceerd, die maar niet op de markt komen. Denk aan de Cybertruck en Semi. Een auto waarvan het logisch is dat je geduld moet hebben, is een sportwagen. Die dienen vaak als imagebuilder. Helaas kunnen we mededelen dat de Tesla Roadster weer vertraagd is. Ja, je zult nog langer op de ultieme hypercar moeten wachten.

De reden is overigens niet omdat er teveel beloofd wordt dat niet waargemaakt kan worden. Nee, ook Tesla heeft last van chiptekorten. De komst van de Tesla Roadster was al vertraagd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de auto in 2020 in de showrooms (c.q. configurator) stond. Dat liep ietsje vertraging op. Toen kwam covid-19 het feestje verpesten. Nu zit Tesla een beetje met de naweeën daarvan. Overigens is Tesla daarin absoluut niet uniek. Veel automotive en techbedrijven hebben leveringsproblemen wegens tekorten van onderdelen.





Onthuld in 2017, levering 2023 (als het lukt)

Elon Musk laat via Twitter weten dat het chiptekort dermate nijpend is, dat het niet uitmaakt hoeveel nieuwe model geïntroduceerd zouden worden. Geen enkele auto is ‘klaar’ om te verschepen. Musk zegt ook dat als het volgende jaar (2022) een beetje normaal verloopt, de Tesla Roadster in 2023 geleverd wordt. De Telsa Roadster is onthuld in 2017, gelijktijdig met de Tesla Semi. Naast de Tesla Roadster is ook de Cybertruck vertraagd.

Via: Motor Trend.