StarTech pakt eindelijk W12 van de Bentayga aan

En dit is het resultaat.

Ruim een jaar geleden was het Startech dat met een bodykit kwam voor de 608 pk sterke Bentley Bantayga. De dikke W12 bleek onaangetast, maar daar komt de tuner nu op terug. Op de IAA in Frankfurt staat een gekietelde Bentayga van Startech.

Het vermogen van deze Bentayga is gestegen naar 710 pk (+102) pk en 1.070 Nm (+170) koppel. Startech heeft deze vermogenswinst kunnen realiseren door de modules en de turbodruk aan te pakken. De SUV snelt nu in 3,9 (-0,2) seconden naar de honderd. De topsnelheid is met 301 km/u ongewijzigd gebleven.

Het exemplaar in Frankfurt was grijs van kleur in combinatie met zwarte details. Is zo’n Bentayga volgens Startech niet je ding? Wellicht is de variant DMC, Lumma of Mansory meer je ding. Hou je het liever binnen Bentley dan kan dat ook. De Britse autofabrikant biedt vanuit huis enkele extra’s voor de Bentayga aan.