Livepics: de brute Lamborghini Aventador SVJ

Hiermee ga je in 8,6 seconden van 0 naar 200 km/u.

Afgelopen zomer werd het doek getrokken van de Aventador SVJ, het ultieme uitzwaai-model van Lamborghini. De Aventador werd immers in 2011 gepresenteerd en inmiddels zijn we dus alweer 7 jaar verder. Toch blijft de auto tijdloos, wat een goed teken is. Op de autoshow in Parijs is deze matgroene bruut vanaf vandaag te bewonderen.

Qua uiterlijk is de SVJ vooral een extremere Aventador SV (750 pk). Meer vouwen en gaten, een soort Performante achterkant en een nieuwe achterspoiler (meer downforce). En ja, ook deze Lamborghini komt met actieve aerodynamica, genaamd Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA). De Italianen introduceerden deze techniek op de Huracán Performante en nu is ALA ook gebruikt voor de Aventador SVJ. Niet zonder resultaat: op dit moment heeft de SVJ het record op de Nürburgring in handen.

De V12 van de Aventador SVJ levert 770 pk en 720 Nm max koppel. Daarmee knalt deze Lamborhini in 2,8 seconden naar 100 km/u en zoals gezegd in 8,6 seconden van 0 naar 200 km/u. De topsnelheid ligt boven de 350 km/u.