Ducati 916 ‘Concord’ is ode aan Air Jordans

Sneakers die perfect bij de tweewieler passen.

Basketbal-legende Michael Jordan is naast gek van de Amerikaanse wedstrijdsport, ook groot fan van motoren. Die twee werelden komen perfect samen met de BSTN Ducati 916 ‘Concord’. De motor is een ode aan de eerde gelanceerde Air Jordan XI Concord. Dit zijn retro sneakers die sinds kort weer in het assortiment van Nike te vinden zijn. Uiteraard met de moderne schoentechnologie van vandaag de dag.

De Ducati 916 valt wat dat betreft prima in lijn met de Air Jordans, want ook de 916 gaat al even mee. BSTN is een Duits retailer in sportkleding en verkoopt onder meer sportieve sneakers. In samenwerking met IMPULS, een Duits bedrijf die custom motoren bouwt, is de BTS Ducati 916 ‘Concord’ geboren.

Deze one-off motor heeft de kleuren van de Air Jordan XI Concord gekregen. Aan de hand van een 3D-printer konden onderdelen voor de motor op maat gemaakt worden. De details zijn overweldigend. Zo komt het patroon van de zool van de schoen door middel van een laser in de banden van de motor terug en staat een tekst van “Back like 45” van Jay-Z op de remschijven gegraveerd.

De Air Jordan XI Concord schoen is sinds 8 december te koop. Het paar kost 200 euro.

Fotocredit: Stefan Hobmaier