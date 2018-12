Een nieuwe manier om de koude winter door te komen

Wanneer de reguliere verwarmingen niet meer voldoende zijn.

Wie heeft het nog echt koud in de auto? Voor mij volstaat de krakkemikkige verwarming uit mijn youngtimert, anderen zweren bij stoelverwarming en Ford gaat zelfs nog een stapje verder. In de Verenigde Staten heeft de autofabrikant een nieuw patent aangevraagd. Het gaat hier om verwarmde autogordels.





De gordelstrip zou direct verwarmd kunnen worden bij het instappen van de auto, om zo de borst van hitte te kunnen voorzien. Totaal overbodig in Nederland, waar we hooguit enkele graden onder het vriespunt moeten trotseren. Handig in Alaska of koude gebieden in Rusland, waar een directe vorm van verwarming best lekker kan zijn.

Het is voor nu nog een patent. Er is geen enkele garantie of Ford ook daadwerkelijk iets met deze technologie gaat doen. Het klinkt in elk geval heel persoonlijk. Mij zou je niet blij maken met zo’n warm touw om m’n lijf. But then again, sommige vormen van stoelverwarming voelen alsof natte diarree uit je achterste is gelopen. Met het vastleggen van het patent voorkomt Ford in elk geval dat een andere autobouwer er met de technologie vandoor gaat.