Uitslag Formule 1: Grand Prix van Nederland 2020

Yasssss…Vandaag dan eindelijk de proef op de som: kan er in de Formule 1 ingehaald worden tijdens de Grand Prix van Nederland?

Potdikke wat hebben we er lang op moeten wachten zeg. Bijna 35 jaar na de vorige Grand Prix van Nederland is het vandaag eindelijk zo ver: de koningsklasse van de autosport racet in ons eigen kikkerland! Alle strubbelingen met Assen en milieubewegingen ten spijt gaat het gewoon gebeuren! Nou zijn we op de redactie natuurlijk net zo nuchter als jullie lezers, maar het zou zomaar kunnen dat er een klein traantje wordt weggepinkt als de auto’s straks echt op de grid staan. Ik noem geen namen, maar ik heb al een weddenschap lopen met @britt dat @willeme het niet droog houdt.

Voor wat de race zelf betreft gaan er een aantal belangrijke vragen vandaag beantwoord worden. Kan je met een moderne F1 auto inhalen op het aangepaste circuit? Blijven de speciale Pirelli banden heel in lange stints? En natuurlijk: kan Verstappen na zijn uitvalbeurt in China terugslaan in de strijd om het wereldkampioenschap?

De kwalificatie van gisteren belooft wat betreft dat laatste in ieder geval veel goeds. Verstappens eerste snelle rondje in Q3 bleek goed genoeg voor de pole nadat het bizarre ongeval van Bottas een gele vlag veroorzaakte aan het eind van de sessie. Hamilton had op dat moment echter al gefaald om Max van de troon te stoten met zijn tweede kans. De Brit staat op de grid recht achter Verstappen. Op de tweede stek staat verrassend genoeg Pierre Gasly, die goed blijft presteren voor Alpha Tauri. Misschien kan de voormalig teammaat van Verstappen een buffertje vormen voor de Nederlander…

Start

Kippenvel als de startlichten aangaan en vervolgens doven voor de start van de race. De voorste vier komen goed van hun plek, maar voor Albon gaat het mis. Zijn RB16 lijkt in anti-stall te schieten en hij zakt door het veld heen. Onze ogen zijn echter gebrand op de kop van het veld. Gasly kiest brutaal de buitenkant van de Tarzanbocht en rolt zij-aan-zij met Max de eerste bocht door. Gescheiden door luttele centimeters gaan de twee richting Gerlach. Pierre laat ‘m staan en Max kiest eieren voor zijn geld: hij settlet voorlopig voor plek twee. Tot zover de theorie dat Gasly een buffer voor de Nederlander zou kunnen vormen na de start.

Achter de leidende vier heeft Vettel maximaal geprofiteerd van de problemen bij Albon. Hij is ook zijn teammaat Leclerc voorbij en pakt met een mooie move aan de buitenkant van de Hugenholtz ook Bottas in. De Fin moest even op de rem om Hamilton niet aan te rijden. De W11 lijkt met de harde Pirelli’s in deze beginfase van de race nog enige grip te missen op deze frisse lentedag. Apart, want de verwachting vooraf was dat Mercedes juist voordeel zou hebben van de hardere compound. Wellicht zien we dat later in de race nog terug. Voorlopig schuift Vettel hierdoor op naar P4 in de race.

In het achterveld is er drama voor Haas F1. De coureurs van het team zijn weer ouderwets aan het knokken met elkaar, maar daarbij is Magnussen weer iets te enthousiast. In het Scheivlak probeert hij zijn auto naast die van Grosjean te prikken, maar daarbij tikt hij de Fransman op het achterwiel. Kansloos vliegt de Haas achterwaarts de bandenstapel in. Uit zijn reactie op de radio blijkt dat Romain nog boos kan zijn en de wedstrijdleiding besluit het voorval af te doen met een gele vlag.

In ronde drie begint Max Verstappen serieus aan te dringen bij Gasly. Nadeel voor Max is dat de Fransman met name in de tweede sector een sterke auto lijkt te hebben. Daardoor komt Max net niet dicht genoeg in de buurt van de Fransman voor het opkomen van het rechte stuk. Maar dan toch, in de zesde ronde zit Max er iets dichter bij en ruikt hij zijn kans. De Nederlander kiest een wijde lijn door de Luyendyk-bocht en kruist op het rechte stuk achter PG10 door naar de binnenkant van de Tarzanbocht. De hoofdtribune ontploft. Pierre plaatst zijn auto nog aan de buitenkant van de Tarzan zoals in de eerste ronde, maar dit keer geeft Max hem geen kans. Hij kiest een ietwat wijdere lijn richting de Gerlach en knijpt de Alpha Tauri daarmee af. GAS is verstandig en laat de positie aan zijn voormalig kopman.

Hamilton weet dus dat hij aan de bak moet. De regerend kampioen heeft inmiddels een gaatje geslagen met Vettel, maar rijdt tevens een seconde of tweeëneenhalf achter Gasly op de baan. Over de radio laat LH44 weten een tikje passief agressief weten dat er in zijn ogen teveel vleugel op de Mercedes staat. Begrijpelijk na de salto mortale van Bottas gisteren. Mercedes wil hier natuurlijk in eerste instantie voorkomen dat dit ongeluk zich nog eens herhaalt voor het oog van de toekijkende Ola Källenius. Toch vraagt Lil’ Lewis of het team bij zijn pitstop de voorvleugel een paar tandjes vlakker kan schroeven. De roze Mercedes lijkt ondertussen nergens last van te hebben: Perez laat in de tweede helft van de top-10 zien dat je inderdaad prima kan inhalen op dit circuit.

Mid Race

Het is een beetje jammer om te zeggen, maar we moeten objectief blijven: na de spannende start lijkt de race een beetje door te kabbelen. Niet dat we dat heel erg vinden met Max aan de leiding, maar een beetje actie is ook wel welkom. Gelukkig vechten de coureurs van McLaren een vermakelijk robbertje met elkaar op de rand van de top-10. Sainz is de man die in verband wordt gebracht met een overgang naar Ferrari, maar Norris lijkt op dit moment de snellere van de twee op de baan. Met kunst en vliegwerk weet de Spanjaard zijn jonge teammaat voorlopig van zich af te vechten. Norris roept over de radio dat hij sneller is dan ‘Chili’, maar het team lijkt nog niet over te willen gaan tot een teamorder.

Aan de top van het veld zijn de verschillen klein maar zijn er geen directe gevechten. Het is wachten op de eerste pitstops. Hamilton opent het bal en zet daarmee druk op Gasly. Door de aanpassing aan zijn vleugel is de pitstop echter niet super snel. Maar als HAM weer de baan opkomt, zet hij meteen een paar paarse sectoren neer. Alpha Tauri én Red Bull Racing zien het gevaar en reageren door Gasly en Verstappen naar binnen te halen. Er zit nog steeds maar een seconde of drie tussen de twee koplopers.

Helaas voor Gasly gaat het bij zijn pitstop fout. De wielmoer rechtsachter weigert op de AT01 plaats te nemen. De pitstop van Verstappen gaat wel goed. De Nederlander komt als vijfde weer de baan op achter Vettel, Bottas, Leclerc en Perez. Die vier mannen moeten hun stop echter nog maken, dus virtueel leidt Max nog steeds de race. Hamilton is nu zesde met Gasly op plek zeven.

Maar dan! Chaos! Man man man. In het achterveld is Magnussen met zijn licht beschadigde Haas na een trage pitstop in gevecht geraakt met Latifi. Het gaat mis bij het insturen van de Hans Ernst. Magnussen zet ‘m laat aan de binnenkant van de Canadees die dat nooit meer verwacht had en gewoon instuurt. De Williams wordt vanaf de zijkant getorpedeerd en licht ondersteboven mideen op de baan. Latifi zegt op de radio dat hij oké is, maar heeft moeite zich uit de auto te wringen. De wedstrijdleiding heeft geen keuze: dit wordt een safetycar. De hulpdiensten zijn gelukkig razendsnel terplekke om Latifi uit zijn benarde situatie te bevrijden, dus dat is mooi. Minder mooi is echter dat de leiders in de race een vrijwel gratis pitstop kunnen maken.

Vettel, Bottas, Leclerc en Perez duiken meteen naar binnen. Leclerc doet het daarbij handig door iets afstand te nemen van Bottas. Hij weet immers dat hij sowieso zal moeten wachten voor Vettel en op deze manier kan hij Perez ook ophouden. De Monegask misrekent zich echter wel een beetje, waardoor Verstappen en Hamilton hem nipt voorbij glippen. Met nog twintig ronden te gaan is de volgorde daardoor Vettel voor Bottas, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Perez en Gasly. Verstappen vraagt vertwijfeld over de radio hoe het kan dat hij opeens een Mercedes en een Ferrari voor zijn neus heeft rijden.

Maar MV33 laat het er uiteraard niet bij zitten. Als Bernd Maylander met zijn AMG de pits induikt, zit hij al vlak in de staart van Bottas, die hij direct buitenom voorbij steekt in de Tarzanbocht. Vettel is een hardere klant. De Duitser die tot nu toe nog maar een podium gecoord heeft in de kletsnatte Grand Prix van Vietnam ruikt zijn kans om eindelijk weer te winnen voor het geplaagde Ferrari. Max prikt en kijkt, maar rondenlang houdt de Duitser onze held achter zich. Daarbij moet Max ook in zijn achteruitkijkspiegel kijken. In de staart van Verstappen zit inmiddels namelijk Hamilton, nadat Bottas hem voorbij heeft gelaten. De tribunes bibberen mee met de door spanning getergde menigte. Wie oh wie gaat deze thriller in zijn voordeel beslechten?

Finish

Zeven rondes voor het eind vindt Verstappen dan eindelijk de opening die hij zoekt. Of eigenlijk moeten we zeggen, creëert Verstappen de opening die hij zoekt. Brutaal zet hij de RB16 aan de binnenkant voor de Hans Ernst. Het komt tot een lichte touché met de Ferrari die doet denken aan Oostenrijk vorig jaar. We denken dat het echter net door de beugel kan volgens de wedstrijdleiding. Die willen immers ook gewoon weer naar huis kunnen vliegen vanavond. Hamilton profiteert doordat Vettel aan de buitenkant van de bocht geparkeerd staat en schuift door naar plek twee. Max op weg naar de zege!

Maar…NEEEE…NEEEHHHHEEEEEEE!!1! Er loopt een man op de baan op het rechte stuk! Net zoals we dat ook ooit zagen in Duitsland en Engeland. Dat gaat de organisatie niet leuk vinden. Maar wacht…Is dat…Wacht…Is dat…Jack Plooij? Jawel! De olijke en uitzinnige tandarts is in zijn enthousiasme om Max te interviewen het circuit opgeklommen. Een beetje zoals Mart Smeets na een Elfstedentocht. Alleen zijn er nog drie rondjes te rijden! Voor de tweede keer gaat de Safetycar de baan op, terwijl een paar marshals Jack weer terug achter de pitmuur dirigeren.

Max zou het waarschijnlijk niet erg vinden om zo naar de finish te rijden, maar de wedstrijdleiding besluit dat er geen reden is om niet nog een rondje op volle snelheid te doen. Lewis kruipt in de versnellingsbak van Max en probeert het buitenom door de Tarzanbocht. Max laat zijn auto aan de binnenkant staan. Ik zou het niet geloven als ik het niet met mijn eigen ogen zou zien.

De twee gaan naast elkaar door de Hugenholtz met Max aan de buitenkant. Maar dan heeft Verstappen het voordeel. Hij zit aan de binnenkant bij het insturen van het Scheivlak. Daar waar de mannen van de jongens gescheiden worden, heeft Lewis geen keuze. Hij gaat even van zijn gas. Max slaat hierdoor net het gaatje wat hij nodig heeft. MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN NEDERLAND!1!! Straatfeest! Het RIVM meldt een aardbeving in de omgeving van Zandvoort met een negen op de schaal van Richter. Op naar de felicitaties van Prinses Maxima op het podium! Wat een dag, wat een dag…

De volledige uitslag