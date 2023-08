Morgen zwartste zaterdag van deze zomer

Morgen is het de zwartste zaterdag des doods van deze zomer! Enorme files verwacht in Europa, dus bereid je goed voor, of blijf thuis.

Morgen, zaterdag 5 augustus, is het code zwart op de Europese wegen. Stap je dit weekeinde in de auto om lekker op vakantie te gaan, of ben je al weer op de terugweg, denk dan nog eens twee keer na. Vraag jezelf af, moet ik echt nu gaan rijden?

Aldus de ANWB op Twitter, eeeh X. Er zijn altijd meerdere zwarte zaterdagen, maar morgen is de ergste van de zomer. Want heel Nederland is/gaat/komt terug van vakantie en in Frankrijk en Italië is het het eerst weekeinde van augustus en dan gaan alle winkels dicht en alle mensen naar het strand.

Zwarte zaterdag Frankrijk

Er zijn natuurlijk altijd vaste plekken waar het druk is. Denk aan de A7 tussen Lyon en Orange en op de route de soleil tussen Parijs en Marseille. Wil je naar Spanje, bereid je dan maar voor op flinke file op de A9 naar de Spaanse grens.

Denk je de drukte in Frankrijk te vermijden door om 5 uur weg te rijden? Nou nee, dat doet namelijk iedereen. Tussen 8.00 en 14.00 uur wordt de grootste drukte verwacht. Rij dus liever weg na de lunch als je écht morgen naar de Costa del Sol / Rivièra of Almalfi kust wil.

File rijden

Vorige week zaterdag was het ook al raak. Met alleen al in Frankrijk meer dan 1.100 kilometer aanschuiven. Denk ook aan de populaire routes in Oostenrijk en Zwitserland. Twee of drie uur uur wachttijd voor de Gotthardtunnel is geen uitzondering en vorige week versperden klimaatactivisten nog de Brennerpas op de grens van Oostenrijk en Zwitserland.

Duitsland is ook geen doorkomen aan. Baustelle na baustelle en aanschuiven maar. Eigenlijk moet je dit weekeinde gewoon in Nederland blijven. Of op je vakantieadres. Ook vandaag en zondag is het druk, dus boek een paar dagen bij, of stel je reis wat uit. En let onderweg op voor oplichters!

Of doe zoals alle Nederlanders doen: worstenbroodjes, veel drinken en de iPad mee, én de Autoblog podcast op! En dan gewoon aanschuiven in alle files. Fijne vakantie en goede reis!