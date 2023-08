Peugeot prijst en versimpelt het nieuwe 208 gamma

Peugeot geeft de nieuwe 208 en e-208 een prijs en zorgt ook voor iets minder keuzestress bij het configureren.

Peugeot gaf recent de 208 een ietwat rigoureuze facelift. Op zich is het kleintje op vele manieren hetzelfde, maar qua design zie je toch gelijk dat er iets nieuws is. Vooral de 9X8-esque drie slagtanden als lichtsignatuur, in plaats van slechts één, vallen op.

Prijzen Peugeot 208

Allemaal leuk en aardig, maar dat heeft geen zin als je de Peugeot 208 nu niet meer kan betalen. De B-segmenter uit Frankrijk is een graag geziene gast in Nederland, dat ‘ie betaalbaar is zal daar een grote reden voor zijn. Initieel klinkt het als slecht nieuws. Waar de 208 zo rond de 21.000 euro kostte, is de nieuwe vanafprijs 24.050 euro.

Versimpeld

We verklapten al in de titel en intro dat Peugeot het gamma van de 208 aanscherpt en dat verklaart ook de prijsstijging. Die 21.000 euro was namelijk de vanafprijs van het uitrustingsniveau ‘Like’, dat vervalt bij de update. Ook Blue Lease en Style kan je niet meer kiezen en wat overblijft is ‘Active’, ‘Allure’ en ‘GT’. De Active begint dus vanaf 24.050 euro en dat is slechts een paar honderd euro duurder dan de uitgaande Active. En dan heb je een rijkere standaarduitrusting.

Motoren

Elke uitvoering is beschikbaar in drie motorversies. De Active kun je krijgen met de PureTech 75 benzinemotor, PureTech 100 benzinemotor, allebei een 1.2 driecilinder met 75 en 100 pk. Je mag kiezen tussen zelf schakelen of automaat. Daarboven zit nog de Hybrid 100, een (mild) hybride versie van die 1.2. Die is er enkel als automaat. Ditzelfde geldt voor de Allure, ware het niet dat voor die de PureTech 75 vervalt.

Voor de GT zit de vork iets anders in de steel: die kan je enkel krijgen met de PureTech 100, Hybrid 100 en de Hybrid 136. Die laatste is wederom die 1.2 driecilinder MHEV, maar dan met 136 pk. Ter overzicht:

Active PureTech 75: 24.050 euro

Active PureTech 100: 25.050 euro

Active Hybrid 100: 27.550 euro

Allure PureTech 100: 26.450 euro

Allure Hybrid 100: 28.950 euro

GT PureTech 100: 28.450 euro

GT Hybrid 100: 30.950 euro

GT Hybrid 136: 32.250 euro

e-208

Voor de Peugeot e-208 geldt qua versimpeling hetzelfde. De elektrische variant van de 208 kan je ook niet meer krijgen als Style en Blue Lease. Enkel als Active, Allure en GT. Dat betekent wel dat hier ook niet gesjoemeld kan worden met vanafprijzen die gelijk staan aan nieuwe instappers en dus is het simpel: met 35.320 euro is de e-208 Active gewoon 1.500 euro duurder geworden. Alle drie varianten hebben standaard de 100 kW (136 pk) sterke e-motor aan boord met een 50 kWh accu, met een mogelijke upgrade naar 115 kW (156 pk) en een 51 kWh accu. Ook is er een tijdelijk actiemodel genaamd E-Style.

Active 50 kWh: 35.320 euro

Active 51 kWh: 37.770 euro

Allure 50 kWh: 36.720 euro

Allure 51 kWh: 39.170 euro

E-Style 50 kWh: 36.470 euro

GT 50 kWh: 38.720 euro

GT 51 kWh: 41.170 euro

Concurrenten 208

We zetten natuurlijk ook nog even de Peugeot 208 naast zijn concurrenten. Da’s goed zoeken overigens, B-segmenters. De technisch vrijwel identieke Corsa schittert in afwezigheid, die is net als de 208 vernieuwd maar Opel houdt de prijzen nog even voor zich. In plaats daarvan hebben we even bij Hyundai, Renault, Citroën en Volkswagen geshopt.

Hyundai i20 i-Motion 1.2 MPI: 22.095 euro

Renault Clio evolution TCe 90 GPF: 22.950 euro

Citroën C3 C-Series 1.2 PureTech 83: 23.990 euro

Peugeot 208 Active PureTech 75: 24.050 euro

Volkswagen Polo Life 1.0 TSI: 27.890 euro

Concurrenten e-208

De concurrentie van de Peugeot e-208 ziet er dan weer iets anders uit. Het elektrische B-segment (SUV’s niet meegerekend) is niet gigantisch, maar toch lijken de prijzen veelal aan elkaar gewaagd. Ook hier kunnen we de Opel Corsa Electric even niet meenemen omdat de prijs nog niet bekend is. De concurrentie komt dan ook van Fiat, Renault, MINI en Honda.

Fiat 500e 87 kW: 34.490 euro

Renault ZOE E-Tech Electric: 34.895 euro

Peugeot 208 Active 50 kWh: 35.320 euro

MINI Electric Cooper SE: 38.691 euro

Honda e: 40.615 euro

De nieuwe Peugeot 208 en e-208 zijn vanaf nu te bestellen. Peugeot gaat de productielijn aanzwengelen in oktober en vanaf dan kun je ‘m op je oprit verwachten.