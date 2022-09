Toch nog een staartje voor controversiële kampioenschap Verstappen?

Het is bijna een jaar geleden dat Max Verstappen het kampioenschap wist binnen te slepen. Maar er is een nieuw vuiltje..

Het eerste weken na de overwinning van Verstappen in Abu Dhabi stonden fans, media en de F1 zelf op scherp. Er was heel veel te doen over de manier waarop Max Verstappen het wereldkampioenschap wist te winnen in 2021. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. De gemoederen zijn gesust, toch? Misschien niet.

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport is met een interessant bericht naar buiten gekomen. Volgens de sportkrant doet de FIA onderzoek naar drie teams die het budgetcap in 2021 zouden hebben overtreden. Van de drie teams worden er twee namen genoemd: Red Bull Racing en Aston Martin.

De ingediende financiële cijfers over 2021 door de drie teams in kwestie zorgen voor vragen bij de administratie van de Formule 1. Mogelijk zouden de teams meer geld hebben uitgegeven dan het vastgestelde budgetplafond. In 2021 lag het budgetplafond op 145 miljoen dollar.

Mocht Red Bull Racing inderdaad oneerlijk hebben gehandeld dan kan dit nog een staartje krijgen. Of de sanctie zo hoog gaat zijn dat Max Verstappen zijn titel moet inleveren is pure speculatie. Dat zal afhangen van de overtreding. Een procentje meer zal mogelijk worden afgedaan met een boete. Maar mocht er significant meer uitgegeven zijn dan de bedoeling is dan kunnen er zwaardere consequenties volgen.

Op dit moment is het niets meer dan een smeuïg nieuwtje vanuit de Italiaanse sportkrant. Spreken over consequenties, klein of groot, is pure speculatie. Bovendien is er officieel nog niets naar buiten gebracht. Het zou wel heel bizar zijn als er alsnog een staartje volgt na de al controversiële winst van Max Verstappen waarmee hij het kampioenschap wist te winnen. Goede Tijden Slechte Tijden is er niets bij..