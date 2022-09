Deze auto’s zijn goedkoper dan ze eruit zien

We zetten een aantal occasions op een rijtje die eigenlijk helemaal niet (meer) zo duur zijn als ze eruit zien.

Rijden in een auto die er duur uitzet, maar dat niet is: wie wil dat nou niet? Stiekem heeft iedereen wel een beetje de neiging om zich beter voor te doen. Het mooie is, dat kan gewoon met bepaalde occasions. We hebben Marktplaats maar weer eens aangeslingerd om een aantal voorbeelden op te zoeken.

Eerst even een korte analyse: wat maakt dat een occasion er duurder uitziet dan dat ‘ie is? Het design is daarbij een belangrijke factor. Er zijn auto’s die al 15 jaar oud zijn, maar eruit zien alsof ze gisteren onthuld zijn.

Wat daarbij zeker helpt is dat de opvolgende generaties er veel op lijken. Bij radicale designwijzigingen ziet de uitgaande generatie er soms op slag gedateerd uit. Als merken voor evolutie gaan heb je dat veel minder snel.

Afschrijving is natuurlijk ook een dingetje. Sommige auto’s schrijven gewoon af als een baksteen. Dat is niet leuk voor de eerste eigenaar, maar vroeg of laat kan iemand daar de vruchten van plukken. In dat geval heb je dus een auto die er nog steeds duur uitziet, maar dat niet meer is.

We hebben een aantal modellen uitgekozen waar je ook naar keuze makkelijk de prijs iets van kan laten oplopen wanneer je kiest voor lagere KM standen en/of jongere bouwjaren.

Mini One 1.4

2007 – 176.502 km – €3.340

De Mini is een perfect voorbeeld van een auto die zijn leeftijd niet of slecht verraadt. Gewoon omdat de generaties zo verdraaid veel op elkaar lijken. Het ontwerp is ook gewoon tijdloos, dus kudos naar Frank Stephenson, de designer van de eerste New Mini. De leek zal niet in kunnen schatten of deze Mini One op Marktplaats nu uit 2008 komt of uit 2018. Hiermee heb je voor €3.340 een auto die qua looks weinig onderdoet voor een nieuwe Mini Cooper die het tienvoudige kost.

Alfa Romeo Brera 2.2

2009 – 184.500 km – €8.950

De Alfa Romeo Brera werd geïntroduceerd in 2005, terwijl de concept car al uit 2002 stamt. Je zou het niet zeggen, want de Brera oogt nog steeds fris. Het blijft gewoon een bloedmooie auto. Dat niet alleen, deze auto heeft ook een exclusieve uitstraling. Toch kun je ze voor minder dan €10.000 op de kop tikken. Dit exemplaar staat bijvoorbeeld te koop voor €8.950. Het is natuurlijk de viercilinder, maar qua looks is deze Brera perfect uitgevoerd: blauw exterieur, karamel-kleurig interieur. Smullen!

Range Rover Evoque 2.2 TD4

2012 – 96.259 km – €15.999

Jazeker, je kunt al gewoon voor €16.000 in een Range Rover rijden. En dan bedoelen we niet een oude Range Rover, maar eentje uit 2012. Het is wel een Evoque, maar ook dat is een Range Rover. Hier geldt wederom dat er weinig verschil is met de nieuwe generatie. Terwijl je voor een gloednieuw exemplaar al snel 70 á 80 mille betaalt. Deze witte Evoque kost maar €16.000, terwijl er nog geen ton op de klok staat. Het feit dat het een diesel is heeft daar vast iets mee te maken.

Audi A5 2.0

2009 – 188.985 km – €8.945

De A5 is misschien wel de mooiste Audi van de laatste twintig jaar. De eerste generatie is nog steeds een auto met uitstraling. Terwijl je al voor minder dan €9.000 een exemplaar op de kop kunt tikken. Deze grijsblauwe A5 bijvoorbeeld. Het leeuwendeel van de afschrijving hebben de vorige eigenaren dus voor hun rekening genomen. Qua onderhoudskosten is het misschien niet de goedkoopste auto, maar je moet dit artikel ook niet verwarren met een aankoopadvies.

Bentley Continental GT

2005 – 123.556 km – €32.250

We sluiten af met een auto die er écht duur uitziet: de eerste generatie Bentley Continental GT. Dat komt omdat het ook daadwerkelijk een dure auto was. Inmiddels is er op veel exemplaren al bijna 2 ton afgeschreven. Dat betekent dat je voor relatief weinig geld een heuse Bentley hebt, die nog betrekkelijk modern is. Na aanschaf is zo’n Bentley natuurlijk alsnog duur, maar dat is een ander verhaal. Deze Continental GT op Marktplaats kostte nieuw €229.579 en mag nu voor €32.250 mee.

Hebben jullie ook nog suggesties in de categorie ‘auto’s die goedkoper zijn dan ze eruitzien’? Vast wel. Laat ze vooral achter in de reacties!