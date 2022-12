“Toekomst Formule 1 in Zandvoort staat op het spel”

De meningen verschillen in onze Formule 1 stad Zandvoort, om het zo maar even te formuleren.

Je zou zeggen dat de Formule 1 in Zandvoort nou wel weer het fenomeen is dat het jaren geleden was. Het was even hommeles of de rugstreephagedis of de andere reptielen rondom het circuit niet een grote blokkade zouden vormen, maar zoals bekend is in 2020 én 2021 een race gereden op het Nederlandse circuit. De race voor 2023 staat al in de theoretische startblokken en het werd zelfs duidelijk dat een race in 2024 én 2025 ook al zeker is. Dan is nu al het gedoe wel achter de rug. Toch?

Vermakelijkheidsbelasting

Nou, nee. De gemeente van Zandvoort ziet beren op de weg wanneer het gaat over de toekomst van de Formule 1. Vooral als het gaat om de kosten. Vandaar dat er het idee kwam voor een ‘vermakelijkheidsbelasting’. In Jip- en Janneke-taal: een kaartje voor de race wordt duurder en de extra kosten komen in het potje van de gemeente. Jan Lammers als baas van de Nederlandse GP-organisatie was daar niet over te spreken. De GP-leiding ziet de GP al als een grote stimulans voor lokale ondernemers en horeca, dus een extra belasting zou niet nodig zijn.

Toekomst in het geding

Jerry Kramer is de fractievoorzitter van Jong Zandvoort (de grootste partij aldaar) en spreekt dus namens Zandvoort in dit geval. Kramer zegt dat de Dutch GP hen nodig heeft en hard ook. “Als gemeente maken we elk jaar kosten voor de Formule 1, zo’n zes ton. Op deze manier sta ik er niet achter om dat bedrag weer te investeren.” Nog vervelender dan het niet eens zijn met de ‘funtaks’ zoals deze al gekscherend genoemd wordt, vindt Kramer de communicatie met de organisatie achter Dutch GP. “Daarover ben ik pisnijdig. Het lijkt erop dat de Dutch Grand Prix-directie een verdeel en heers-strategie toepast. Ze nodigen de oppositiepartijen uit om ze in stelling te brengen tegenover het college. Ze negeren de wethouder en de burgemeester. Het is heel droevig. Ze moeten beseffen dat ze hiermee de toekomst van de Formule 1 op het spel zetten.” Kramer ziet de belasting dan ook meer als een terugbetaling voor de gigantische investering die Zandvoort heeft moeten doen om de GP tweemaal hier te krijgen.

Trots

Jan Lammers werd ook om nog een portie wederhoor gevraagd en zijn boodschap komt erop neer dat de jaarcijfers sowieso al positief zijn. Volgens hem is er geen sprake van ’terugbetaling’ omdat indirect de winst van het evenement dat al is geweest. Ook zegt hij dat ondernemers en bewoners in Zandvoort veelal trots zijn dat het evenement er is en zij een extra stimulans (zoals dus belasting) niet nodig hebben. Het laatste woord zal hierover nog niet gesproken zijn. (via De Telegraaf)