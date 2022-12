Goed nieuws! Deze Clio Williams kan van jou zijn!!

En geloof me als ik zeg dat jij dat wil. Ik bedoel, iedereen wil toch een Clio Williams?

Voor mijn gevoel begint het een beetje te worden als een plaat met krassen, die telkens hetzelfde liedje speelt. En daarmee bedoel ik dus mijn constante lofuitingen naar de Renault Clio I en dan met name de snelle versies.

Dat komt -ik zal het maar even herhalen- natuurlijk omdat ik zelf ooit ben begonnen met een Clio 1.8 RSi. De minst potente van de snelle 3, maar voor een menneke van 18 in het geheel niet verkeerd.

Met een gezonde portie afgunst keek ik daarom naar de Clio 16V als die ergens stond en bij de Clio Williams was het gewoon kwijlen. Niet meer en niet minder. Ik heb mezelf beloofd dat er ooit zo’n bommetje moet komen en dit zou weleens de kans kunnen zijn.

Als jij me niet voor bent tenminste.

Clio Williams in perfecte staat

Dit is namelijk de Clio Williams die je wil hebben. Het is er 1 uit de eerste serie, een zogeheten Phase 1 en die zijn om meerdere redenen speciaal. Allereerst was dit en gelimiteerde oplage, het was een homologatiemodel en werd maar 3800 keer gebouwd. Dit is nummer 2180

Daarnaast heeft deze een iets andere kleur dan de Phase 2 Williams. Die is iets lichter blauw dan het origineel. Allemaal om de eerste 3800 kopers te laten voelen dat ze in iets bijzonders reden.

Verder heeft deze Clio natuurlijk de 2.0 16V onder de kap, die natuurlijk is voorzien van een lekkere ‘power dome’. Dat blok levert 150 pk en zorgt voor een acceleratie naar 100 in 7,2 seconden. Lijkt niet zo snel, maar voelt wel zo. Geloof me maar. De top is een keurige 220 kilometer per uur.

Op de teller staat 144.856 km en de auto is goed onderhouden. En hij staat dus te koop.

Hoeveel moet deze blauwe scheurneus kosten?

Nu wil jij weten wat je moet betalen voor dit geweldige stukje Franse techniek. Nou, da’s lastig. Hij staat namelijk op een veiling. Bij Collecting Cars in Oegstgeest. En dan weet je dat het goed zit! Het hoogste bod staat nun nog op 15.701 euro en dat is natuurlijk niet genoeg voor deze Clio Williams.

Dus als jij mee wil bieden, ga dan naar de site van Collecting Cars en breng een bod uit. Dat kan nog tot maandagavond. En wie weet ga jij er met deze ‘Voiture Tres Chaude vandoor.

Of ik ben’ je voor, dat kan ook!