Toekomst Grand Prix van Groot-Britannië op de tocht

We kunnen nog even genieten van F1 op Silverstone, maar hoe zit dat met de nabije toekomst?

De Formule 1 heeft in Engeland een contract lopen met de British Racings Drivers’ Club (BRDC). Dit zijn de eigenaren van circuit Silverstone. Vandaag is bekend geworden dat de BRDC gebruik wil maken van een clausule in het huidige contract. Dit heeft gevolgen, want dat zou betekenen dat afspraken die nu op papier staan na 2019 niet meer geldig zijn. Met andere woorden: geen Grand Prix op Silverstone na 2019. Het huidige contract loopt oorspronkelijk tot en met 2026.

De organisatie draait al jaren verlies en is er (al een tijdje) klaar mee. Men verwacht ook dit jaar geen goede financiële resultaten te boeken. De BRDC ziet wel een toekomst in de Britse GP, maar dan zal Liberty Media met nieuwe voorwaarden moeten komen. Het huidige contract werd opgesteld door de inmiddels vertrokken ome Bernie.

Het nieuws is niet op een toevallig moment naar buiten gekomen. Het aanstaande weekend is Groot-Brittannië het decor van de Formule 1. Voor de 51ste keer zal het circus neerstrijken op Silverstone.

Update: Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft ook gereageerd op het nieuws. Hij ziet een straatrace in hartje Londen wel zitten als vervanger van Silverstone. Volgens de teambaas zou dit tevens een mooie promo voor de Formule 1 zijn.

