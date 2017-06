F1 2018: dit is de voorlopige kalender

Back to the roots!

Haal de croissants en bratwursten maar uit de kast. De top van de Formule 1 is vandaag akkoord gegaan met een voorlopige kalender voor 2018. Wat valt op: Frankrijk en Duitsland staan weer op de agenda. De F1-bobo’s kwamen vandaag bij elkaar tijdens de FIA World Motor Sport Council in Genève, Zwitserland.

Volgens de voorlopige kalender zal het circus op 24 juni 2018 neerstrijken op Le Castellet (ook bekend onder de naam Circuit Paul Ricard) in Frankrijk. In 2008 werd in dit land de laatste F1-race verreden.

Ook Duitsland is straks weer van de partij. Op 22 juli 2018 doet de Formule 1 Hockenheim aan. De voorlopige kalender check je hieronder en telt 21 races. Dat is één race meer in vergelijking met het huidige seizoen. Het nieuwe seizoen zal op 25 maart van start gaan in Melbourne, Australië en eindigt op 25 november in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. 11 van de 21 races worden in Europa verreden. Vijf in Azië en drie in Noord-Amerika.

25 maart – Melbourne, Australië

8 april – Shanghai, China

15 april – Sakhir, Bahrein

29 april – Baku, Azerbeidzjan

13 mei – Barcelona, Spanje

27 mei – Monaco, Monaco

10 juni – Montreal, Canada

24 juni – Le Castellet, Frankrijk

1 juli – Spielberg, Oostenrijk

8 juli – Silverstone, Groot-Brittanië

22 juli – Hockenheim, Duitsland

29 juli – Boedapest, Hongarije

26 augustus – Spa-Francorchamps, België

2 september – Monza, Italië

16 september – Singapore, Singapore

30 september – Sochi, Rusland

7 oktober – Suzuka, Japan

21 oktober – Austin, Verenigde Staten

28 oktober – Mexico City, Mexico

11 november – São Paulo, Brazilië

25 november – Yas Marina, Abu Dhabi