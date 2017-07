Lezersvraag: welke auto staat er op jouw shortlist?

Keihard werken om eindelijk die ene auto te kunnen kopen.

Iedere autoliefhebber kent het wel: “Die auto wil ik nog eens hebben!”. Een daadwerkelijk doel waar je momenteel hard voor werkt, of een wens die je binnen enkele jaren uit wil laten komen. De één legt maandelijks wat geld apart om langzaam naar dat doel te kruipen, de ander zet zijn sociale leven stop en doet er alles aan om zo snel mogelijk die droombolide in handen te krijgen.

De lezersvraag luidt als volgt: welke auto staat er op jouw shortlist en waarom? Misschien ben je een ondernemer en spaar je voor een F-Type of een 911. Of je bent nog aan het lessen en je hebt een Peugeot 206 of een Volkswagen Polo voor ogen.

Ondergetekende trapt af. Ik wilde graag een sportievere auto. Het liefst met een atmosferische motor en een handbak. Tussen de gedachte en de daadwerkelijke aanschaf zat meer dan een jaar. Bijna elke dag het internet afstruinen naar dat ene exemplaar wat je zoekt. De zoektocht is gelukt en sinds de lente heb ik een fijne BMW E92 M3 (zie foto) in het bezit. Terwijl ik geniet van deze auto gaan de gedachten -uiteraard- weer uit naar de toekomst.

Op dit moment heb ik nog geen auto mijn shortlist staan. Ondertussen ben ik razend benieuwd naar de shortlist van de Autoblog-lezer. Iedereen is immers anders en shopt met een ander budget en motivatie. Ga los in de comments en deel je gedachten. Van welke auto wil jij over een niet al te lange tijd de sleutels omdraaien/op de startknop drukken? Schroom niet om je reactie te motiveren. Graag zelfs!