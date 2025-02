Toekomst BMW’s kleinste puristenauto in beeld

Geruchtmatig zou het wel eens klaar kunnen zijn voor de kleinste ‘echte’ BMW in de line-up, de 2 Serie.

Het is alweer 20 jaar geleden dat BMW met de 1 Serie op de proppen kwam. De kleinste in de BMW-line-up wist het DNA van het merk goed te combineren met een kleinere vorm. Toen dat aansloeg, wist BMW vrij snel dat ook een coupé een goed idee zou zijn, voor onder de 3 Serie Coupé. Dat werd de 1 Serie Coupé (E82), waarvan natuurlijk ook de welbekende 1M Coupé kwam.

BMW 2 Serie

Bij de opvolger van de eerste 1 Serie, de F20, overleefden alle carrosserievarianten die er inmiddels waren er (3- en 5-deurs hatchback, coupé en cabrio). BMW besloot alleen dat de 1 Serie nu enkel de hatchback werd. De hele line-up werd namelijk gelijk getrokken met wat het merk al deed met de 6 Serie: de coupévariant van elk model wordt het even nummer in de line-up. De 1 Serie Coupé en Cabrio werden dus de 2 Serie.

De eerste 2 Serie (F22/F23) deelden vrijwel hun hele basis en motorenaanbod met de 1 Serie van toen ter tijd. Vergeleken met een 1 Serie was het geen topverkoper, maar het vormt wel een leuke basis voor een kleine coupé met RWD. Men meent wel eens dat het hele gamma op aan het schuiven is (3 Serie is de nieuwe 5 Serie, 5 Serie is de nieuwe 7 Serie, et cetera) en dan is de 2 Serie in theorie de nieuwe 3 Serie. Qua insteek klopt dat wel redelijk.

Ook kreeg je natuurlijk de M235i met net als de 1 Serie de 306 pk sterke N55 en na de facelift de door een B58 aangedreven M240i met 340 pk. Uiteraard was dit ook de basis voor de eerste M2, eerst met dezelfde motor als de M235i en daarna met de S55 uit de M3 en M4.

Verwarring

Vanaf toen werd het een beetje gek. Tijdens de F2x-generatie van de 1- en 2 Serie kwam er een nieuwe 2 Serie genaamd de Active Tourer. Die werd gebaseerd op BMW’s nieuwe UKL-platform met voorwielaandrijving. Waar de 2 Serie een toffe coupé was, was de Active Tourer een… praktische MPV. De twee kunnen niet verder uit elkaar staan.

Om de verwarring compleet te maken, werd de nieuwe 1 Serie ook een voorwielaandrijver en kreeg die een sedan-broer, de BMW 2 Serie Gran Coupe. Ook al is dit een sedan, BMW laat dankzij de naam Gran Coupe wel blijken dat het eigenlijk een vierdeurs versie is van de tweedeurs coupé. Toch is het een heel andere auto, op het platform en met het design van de 1 Serie. Hij heeft behalve de naam eigenlijk niks te maken met de nieuwe 2 Serie.

G42

Toen kwam namelijk de nieuwe 2 Serie Coupé en dat werd eigenlijk de vreemde eend in de bijt. Tussen de 1 Serie, 2 Serie Active Tourer, 2 Serie Gran Coupé en zelfs de X1 en X2, allemaal op het UKL-platform met voorwielaandrijving, is de huidige 2 Serie (G42) RWD met zescilinders. Ook qua design valt hij compleet buiten de boot. Het is meer een mini-3 Serie dan deel van de 2 Serie-familie. Eigenlijk heeft ‘ie de verkeerde naam. Maar ja.

En wat je ook vindt, we mogen best blij zijn met de G42. Je kan hem nog steeds krijgen met zescilinders en daar wordt het een lekker pretpakket van. Uiteraard kwam er ook een nieuwe M2 (G87). Het is een moeilijk verkooppraatje in de huidige wereld, maar op papier is ‘ie nog steeds leuk.

Einde

Bronnen melden nu aan BMWBlog dat BMW de verwarring bij de kleintjes op de voorspelbare manier gaat oplossen. De huidige 2 Serie loopt nog tot 2029 en daarna komt er ‘een opvolger voor de hele 2 Serie-reeks’. Dat wordt de i2 en dat wordt één model: een vierdeurs ‘coupé’. Dat betekent een paar dingen.

Met name dat de BMW 2 Serie met een verbrandingsmotor ten einde komt. De i2 wordt enkel volledig elektrisch, volgens de bronnen. Het betekent waarschijnlijk dat de auto veel gaat delen met de i1. BMW wil nog een paar modellen als zowel ICE en EV uitbrengen, maar ook bij de 4 Serie gaat het geluid dat dit enkel een EV wordt. Voor ICE moet je dan bij de 3 Serie zijn, zoals je nu bij een ICE 2 Serie bij de 1 Serie moet shoppen.

Het betekent dus ook dat de BMW 2 Serie Coupé ten einde komt in 2029. De i2 wordt een soort Gran Coupé en dan zou je dus zeggen dat het een opvolger wordt voor de 2 Serie Gran Coupé. Wel zo logisch, maar het betekent het einde voor een leuke kleine coupé.

Het enige wat nog zou kunnen gebeuren is dat BMW ietwat terugvalt op hun strategie. Veel van deze plannen kwamen van de tijd dat elektrisch was wat de klok sloeg bij BMW. Gezien de huidige ontwikkelingen kakt dat nu een klein beetje in. Zodoende plakt BMW nog een paar jaartjes vast aan de huidige BMW M3 met zescilinder, naast de elektrische M3. Zoiets zou ook kunnen gebeuren met de BMW 2 Serie en M2 na 2029, waar het merk het huidige model nog een paar jaar doortrekt. Dan wordt het een evolutie. Aangezien BMW nu hun uiterste best doet om de meest prominente motoren in de 2 Serie, de B48 en B58, voor Euro 7 goed te keuren, niet eens onmogelijk. We gaan het zien!