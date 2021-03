Toekomst Porsche 718 bekendgemaakt - Autoblog.nl

De toekomst van de Porsche 718 wordt door zijn makers bevestigd.

Er was ooit een tijd dat de Boxster aanzienlijk populairder was dan de 911. Die tijd noemen we ‘de jaren ’90’, een periode waarin Captain Jack en Scatman John een dingetje waren. Niet met elkaar natuurlijk. Met de laatste generatie van de Boxster gaat het eventjes iets minder.

Betaalbare sportwagens zijn immers niet meer salonfähig. Gelukkig dat Alpine de A110 bouwt en dat Toyota en BMW samen de Supra en Z4 maken, maar verder is het droevig gesteld. De Audi TT loopt op zijn laatste benen en de SLK (SLC) is er ook niet meer. De 911 verkoopt daarentegen wél erg goed en op die auto zijn de marges wat interessanter. Dus heeft de Porsche 718 nog wel bestaansrecht?

Toekomst Porsche 718

Volgens Olier Buhme wél. Dat laat de Porsche baas weten aan Paul Horell van het Britse Top Gear. Bluhme stelt dat het zeker is dat er een nieuwe Porsche 718 komt. Dat staat als een paal boven water. Maar het is dan weliswaar zeker dát er een 718 komt, het is nog niet zeker hoe deze zal verschijnen.

Porsche twijfelt of de auto nog eenmaal een verbrandingsmotor krijgt of dat de auto elektrisch wordt. Een sedan of crossover kun je relatief eenvoudig elektrificeren, een sportauto niet. De benodigde kwaliteiten voor een sportauto zijn lastig te behalen met de eigenschappen van een elektrische aandrijflijn. De reden is niet eens het gebrek aan geluid, maar een veel te hoog gewicht.









Batterij evolutie

Afgelopen week liet Porsche al weten met nieuwe accupakketten bezig te zijn voor de racerij. Deze zullen niet op tijd klaar zijn voor straatgebruik. Zelfs de 918 Spyder-opvolger gaat deze technieken niet krijgen. Volgens Bluhme is er daarvoor een batterij-evolutie nodig.

Op dit moment is de 718 leverbaar met vier- en zescilindermotoren. Met name die viercilinders kregen wat kritiek te verduren dankzij het wat brommende motorgeluid. Gelukkig hebben de Boxster Spyder en Cayman GT4-modellen de zescilinder boxer, alsmede de GTS 4.0. Mocht je afvragen of je moet wachten of kopen is het antwoord simpel: kopen. De nieuwe 718 wordt namelijk pas over een jaar of drie verwacht.