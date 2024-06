Toyota Supra nu met minimaal zes cilinders!

De vierpitter Toyota Supra wordt in de ban gedaan waardoor je enkel nog met zes cilinders aan de gang mag. Hoezee!

Het begint erop te lijken dat de Toyota Supra aan het einde van zijn latijn is. En da’s jammer, want eigenlijk is het één van de beste sportauto’s van het moment. De samen met BMW ontwikkelde GR Supra klopt qua recept, inclusief natuurlijk de heerlijke B58 zes-in-lijn van BMW. En omdat de kosten gesplit konden worden, kun je een Supra als je je best doet nog betalen ook! Bovendien is het model er nu ook nog eens met de combinatie handbak én zes-in-lijn.

Vierpitter

Om de kosten ietsje verder te drukken was er ook nog de viercilinder (B48B20) net als de BMW Z4 sDrive20i en 30i. Met 258 pk geen slak, maar eigenlijk wil je gewoon die zespitter, toch? Wat wel lukte met de B48 is de vanafprijs een beetje drukken, in markten als Nederland (waar de versie met viercilinder bijna 20.000 euro goedkoper is) wel zo fijn.

In markten waar de meerprijs nog geen 8.000 euro is, zoals de VS, is de upgrade naar de zescilinder eigenlijk een no-brainer voor de Toyota GR Supra. Toen de viercilinder de enige was met handbak was het misschien tof voor het #savethemanuals-volk, maar nu de combinatie zes-in-lijn en handbak er is, komen die wel aan hun trekken. Dus maakt Toyota een ietwat verwachte, maar in de huidige tijdsgeest leuke beslissing: de B48B20 is in de VS vanaf modeljaar 2025 niet meer te bestellen.

Enkel zescilinders

Waar je nog kan kiezen tussen de 2.0, 3.0, 3.0 Premium en 45th Anniversary Editions, vervallen die eerste en die laatste bij modeljaar 2025 (1 juli 2024 begint het nieuwe modeljaar in de VS). Dan zijn alle keuzes die je kan maken voor de Toyota GR Supra gebaseerd op aankleding, maar de motor blijft hetzelfde. Je mag wel kiezen tussen handbak of automaat.

Premium

En meer premium dan een BMW-motor in een achterwielaangedreven coupé wordt het volgens sommigen niet, dus de Toyota GR Supra is al zo premium als het maar kan. Toch doet de 3.0 Premium er nog een schepje bovenop met optioneel de keuze voor ‘hazelnootkleurige lederen bekleding’ Dan worden het stuur, de stoelen en de middenconsole bekleed met eh, hazelnootkleurig leder. Overigens is het geen facelift, maar Toyota heeft toch lopen pielen met de afstelling van de auto, waardoor de rijervaring ‘weer een stukje beter is’. Volgens Toyota.

Duurder

Helaas kost dat wel wat, namelijk 850 dollar. De prijs van de vernieuwde Toyota GR Supra stijgt namelijk van 55.400 naar 56.250 dollar. Ook de prijs van de Premium stijgt met ongeveer zo veel geld naar 59.400 dollar. De 2.0 kostte 46.400 dollar en daarmee stijgt de absolute vanafprijs van de Supra met bijna 10.000 dollar. Maar het lijkt ons dat deze keuze niet gemaakt zou zijn als de viercilinder niet en masse geskipt werd.