Suzuki Jimny is verboden fruit voor Toyota

Toyota en Suzuki willen nog wel eens wat delen, maar helaas komt er geen mini-Land Cruiser op basis van de Jimny.

Suzuki en Toyota hebben een goede relatie. Ook al voelt Toyota aan als het ‘grotere’ merk op de Nederlandse markt, Suzuki ploetert lekker door op hun eigen manier. Toch worden de banden met Toyota wel duidelijk door modellen als de Swace en Across, de hybride-versies van de Corolla Sports Tourer en RAV4. Dat zijn gewoon Toyota’s die als Suzuki verkocht worden, grotendeels in een poging om de gemiddelde CO2-uitstoot over het gamma naar beneden te krijgen.

Rebadgen

Het merk dat de rebadges krijgt roept een beetje het ‘gebeten hond’-gevoel op. Alsof ze geen geld hebben om zelf iets te ontwikkelen. Soms is dat ook wel zo, denk maar aan Mitsubishi, maar in elk geval is het goedkoper. Bovendien is het niet zo dat alleen Suzuki de kliekjes van Toyota krijgt, in andere markten pakt Toyota ook wat dingen van Suzuki om zelf te verkopen. Kijk maar naar onderstaande Toyota Glanza en Urban Cruiser Hyryder: herken je er een Baleno en Vitara in?

Verboden fruit

Toyota zag er wel brood in om nog twee modellen van Suzuki ‘voor eigen publicatie’ te pakken. Suzuki maakte echter duidelijk hier geen zin in te hebben. Het ging dan ook om twee modellen van Suzuki die het merk uniek wil houden. De Swift en de Jimny.

De Swift was ooit een allegaartje die gedeeld werd met erg veel merken onder GM. Goed, het is nu een wat unieker model, vandaar dat Suzuki niet wil dat andere merken ermee aan de haal gaan. In India wordt de Suzuki Swift als Maruti Suzuki Swift verkocht en is daar retepopulair, dus Toyota ziet waarschijnlijk vooral dollartekens. Suzuki heeft er echter geen trek in.

Voor de Jimny is juist het karakter van de auto de reden dat Suzuki hem niet met Toyota wil delen. Ook hier kan het een strategie zijn van Toyota, dat merk zou de Jimny dan ook kunnen gebruiken in Aziatische markten om een soort mini-Land Cruiser te hebben. Voor beide modellen geldt dat Suzuki deze modellen te uniek vindt. “Wij zouden Toyota ook begrijpen als wij geen rebadge van de Land Cruiser mogen verkopen.”

Verder lijkt er geen kwaad bloed tussen de twee te zitten, maar weten de merken wel waar de grenzen liggen bij deze. Een Toyota Swift of Jimny komt er dus niet. (via Autocar India)