Dít is de schattigste Ford Bronco van het moment

De Ford Bronco, maar dan een maatje kleiner. Met behulp van een oude bekende.

Alle ‘historische’ offroaders hebben een legendarische status verkregen, maar eigenlijk volgen ze allemaal hetzelfde recept. De Willys Jeep, nu Wrangler, Toyota Land Cruiser, Mercedes G-Klasse, Land Rover Defender en zelfs de Suzuki Jimny lijken dus best wel op elkaar. Hoekige vormen, basale inrichting, ronde koplampen en veel offroad-mogelijkheden. Nu van elke van deze auto’s een retro-versie is, hebben die ook allemaal wel wat van elkaar weg.

Bodykit

Bij de Jimny en G-Klasse wisten we dat wel. Het lijkt bijna alsof Suzuki de G-Klasse op A3-papier heeft getekend en op A4-papier heeft geprint. Maar zoals gezegd, eigenlijk is het toeval, want er zitten net zo veel knipogen naar een oude Jimny op als gelijkenissen met een G-Klasse. Nu blijkt dat je de Jimny ook op een andere offroader kan laten lijken.

Suzuki Jimny ‘Bron55’

Ford heeft recent hun offroader van weleer in een nieuw jasje gestoken. De Ford Bronco is dan ook in de markten waar die verkocht wordt (en hopelijk binnenkort Europa) een groot succes. En de auto heeft hoekige vormen, ronde koplampen en veel offroad-mogelijkheden. Dat klinkt alsof je een Jimny kan gebruiken om hem te kopiëren. Et voilà: dit is de Suzuki Jimny ‘Bron55’.

Uiteraard wil de bouwer van deze bodykit geen problemen krijgen met Ford dus waar op een Bronco voorop ‘Bronco’ staat, staat hier Bron55. De naam is wat omslachtig: de bouwer van deze bodykit, Garage-iLL in Japan, heeft ook een flink verbouwde Daihatsu HiJet mini-truck. Die noemt hij ook wel Jet-Go-Go en ‘go’ staat voor het getal 5. Jet55 dus, en dit is de Bron55, wat je dus eigenlijk uitspreekt als Bron-go-go.

Bumper en grille

Verder is de ombouw namelijk vrij simpel. Het gaat enkel om de voorbumper en de grille met koplampen. Deze hebben uiteraard de vorm van de Bronco-voorkant met de ‘vergrootglasvormige’ dagrijlichten, al kun je er ook het aan/uit-symbool op zijn kant in zien. Desalniettemin gaat het dus eigenlijk maar om twee onderdelen.

Dat zorgt er wel voor dat de set niet al te prijzig is. De Ford Bronco voorkant voor de Jimny kost 1.391 euro voor auto’s met halogeenlampen of 1.549 euro voor auto’s met LED-lampen. Kleine toevoeging, groot resultaat, want wij vinden het een kek gezicht. Kopen kan dus alleen in Japan bij Garage-iLL.