“Toekomstige auto’s krijgen 24 tot 26 inch pornojetsers”

Dikke sloffen, jungeh.

Wielen op auto’s hebben een aparte ontwikkeling doorgemaakt. De wielen op de eerste auto ooit, de Motorwagen van Karl Benz, leken zo van een fiets af te komen. Later op bijvoorbeeld de Ford Model T leken de houten wielen nog steeds op die van de oude paardenkoetsen. Ook moderne pornojetsers worden misschien daardoor nog steeds wel omschreven als ‘karrenwielen’.

Maar in de loop der jaren werden wielen in eerste instantie eigenlijk alleen maar kleiner. Sportieve modellen uit de jaren ’70 en ’80 hebben niet zelden dikke 14-inchers. Sterker nog, de Lamborghini Countach, toch een auto die bekend staat om zijn brede sloffen, heeft doorgaans slechts 15″ inch hoge velgen. De eerste slanke versies hadden zelfs 14-inchers.

Vanaf de jaren ’90 worden velgen echter weer groter en groter. Rondom de millenniumwisseling was het heel stoer om in rapliedjes te exclameren dat je ride op dub-zero’s. Inmiddels staan de dikke premium SUV’s al vaak af fabriek op 22″ jetsers en voor een maatje groter hoef je meestal ook niet meer uit te wijken naar een extravagante tuner, een vinkje op de optielijst is afdoende. De vraag is natuurlijk; waar houdt dit op?

In een podcast op GMAuthority laat GM’s hoofd design Michael Simcoe weten dat het einde in zijn ogen nog niet bereikt is. In gesprek met Dan Sandberg, CEO van Brembo Noord-Amerika, laat hij weten dat 24 tot 26 inch vrij normaal gaat worden. Sandberg kan zich daar overigens wel in vinden. Volgens de twee is het wiel namelijk een van de grote bepalende factors als het aankomt op de looks van een auto, die daarnaast ook vooral laag, lang en breed moet zijn. Over een korte frontoverhang hebben de twee het gek genoeg niet, maar goed, dat spreekt ook voor zich.

Enorme jetsers hebben dus de toekomst, kennelijk. Maar wat vind jij de ideale maat?