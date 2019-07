Playboy-babe rijdt Lamborghini het zwembad in

De brunette gaf gelijk haar schoenen de schuld.

Klein vraagje: heb jij wel eens met blote voeten geprobeerd te rijden? Het is mogelijk, maar vrij oncomfortabel en niet aan te raden voor lange afstanden. Het devies is echter om gewoon schoenen aan te doen, die vast om je voet zitten (dus geen slippers) en het liefst ook met een platte zool. Dus voor de vrouwen onder ons, hoge hakken aantrekken is niet aan te raden. Dan gebeurt er namelijk zoiets als dit.

Soraja Vucelic, een Kroatisch Playboy-model en de ex van Neymar Jr., deelt een filmpje op haar Instagram. Hierop zie je de Lamborghini Huracán Spyder die uit het water getakeld wordt. Vucelic verklaart zelf: de auto belandde in het zwembad nadat haar voet van de rem af glipte, omdat ze hoge hakken droeg. Niet handig! Naar verluidt is de huidige vlam van de Kroatische babe een Russische oligarch. Niet dat ze nou zelf krap bij kas lijkt te zitten, maar goed. Dat geld gaat ze nodig hebben om de verliezer van dit foutje, de blauwe Lamborghini Huracán Spyder, te financieren. Die zal de nodige schade opgelopen hebben. Zonde, helemaal omdat wij van te voren ook wel hadden kunnen vertellen dat het schoeisel van de jongedame niet geschikt was voor de Lamborghini.

Geen gevalletje ‘met de hakken over de sloot dus’. Vucelic heeft trouwens een goed gevuld Instagram account, dus als je er even voor zorgt dat je baas niet meekijkt: klik hier voor meer moois. Overigens belanden vrouwen met deze dodelijke schoenen niet altijd in de sloot, het kan ook kijkplezier opleveren.