Volkswagen gaat vol moraalridder tegen Turkije

Zuerst kommt die Moral, dann kommt das Fressen?

De saga omtrent de bouw van Volkswagens 1,4 miljard kostende fabriek in Turkije gaat door! Nadat de plannen eerst al afgeblazen werden, vervolgens toch doorgang leken te vinden, maar daarna weer in de ijskast gezet werden door Volkswagens arbeiders, mengt nu CEO Herbert Diess zich openlijk in de discussie. Diess heeft een grote broek aangetrokken en is duidelijk in zijn oordeel:

Zo lang mensen vermoord worden, leggen we geen steen neer voor een nieuwe fabriek. Volkswagen gaat geen fabriek bouwen naast een slagveld.

Daarmee doelt Der Herbert uiteraard op de Turkse militaire acties in Syrië, die door de Europese goegemeente wenkbrauwfronsend wordt aangekeken. Diess geeft ook aan dat Volkswagen als bedrijf deze Europese en Duitse visie op het conflict deelt en dat grote bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om mensenrechten:

Als bedrijven dat mensenrechten en internationale wetgeving alleen een zaak is voor overheden, verliest de markteconomie zijn ethische grondvesten.

Ondertussen hebben andere landen zoals Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Servië naar verluidt al bij Volkswagen aangeklopt dat zij binnen de landsgrenzen ook nog wel plek hebben voor een locatie om Passats te bouwen. Doch misschien moeten deze pittoreske plekken niet teveel hoop koesteren. Met zijn laatste woorden zet Diess de deur voor Turkije namelijk stiekem toch weer wagenwijd open:

Het doel van het bouwen van een fabriek is niet het in stand houden van een bepaald regime. Het stelt duizenden mensen in staat een bestaan op te bouwen en een veilige omgeving te bieden om aan de toekomst van deze en volgende generaties te werken. Deze mensen vertrouwen er terecht op dat hun toekomst niet de speelbal wordt van een politiek spelletje.

Kortom, nog eventjes een paar bombardementen uitzingen en die fabriek komt er gewoon.