Toekomstige Ferrari’s bestaan uit minder onderdelen

Is less stiekem more?

Bij de titel vrees je wellicht dat Ferrari aan de EV’s gaat. Zo’n elektromotor heeft namelijk veel minder afzonderlijke onderdelen dan een traditionele verbrandingsmotor. Volkswagen claimt dat er om deze reden zelfs tienduizenden banen gaan verdwijnen bij het concern.

Maar gelukkig duurt het nog wel even voordat de raspaardjes helemaal geen geluid meer maken. Voor de nabije toekomst zetten ze in Maranello in op hybrides. Daarmee komen we indirect toch bij de reden waarom Ferrari’s uit minder onderdelen gaan bestaan in de toekomst. Zo’n hybride aandrijflijn voegt namelijk gewicht toe en dat moet bij een sportwagen er liefst weer afgetraind worden.

Ferrari wil dit deels bereiken door hun auto’s uit minder onderdelen op te bouwen. Daardoor kunnen auto’s lichter en toch ook sterker worden. Een voorbeeld is de A-stijl van de Portofino. Deze bestaat uit twee componenten, terwijl hetzelfde stukje Ferrari in de California nog uit 21 afzonderlijke onderdelen bestond. Je kan je afvragen hoe je dat laatste überhaupt voor elkaar krijgt, maar soit.

Al met al claimt Ferrari dat het aantal onderdelen waaruit de koets van de Portofino bestaat ten opzichte van de California met veertig procent is gedaald, terwijl de structurele rigiditeit juist met 35 procent is gestegen. Ferrari’s ontwikkelingschef Michael Leiters geeft aan Autocar aan dat deze strategie in de toekomst ook zijn weg zal vinden naar de andere modellen in het gamma. Bij de LaFerrari voegde de elektro-shenanigans zo’n 200 kilo toe aan de auto. Leiters hoopt op toekomstige modellen gemiddeld de helft daarvan goed te maken door toegevoegde lichtheid van de koets.