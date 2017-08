Vergelijking: Ferrari Portofino vs California T

De geblazen cabrio uit Maranello heeft een opvolger. Wat is er, op het uiterlijk na, allemaal anders?

In mijn ogen was de California T nog niet zo bejaard. Sterker nog: deze T werd pas in 2014 geïntroduceerd (rijtest hier). Het oorspronkelijke model, de California, gaat al wel weer een tijdje mee. Het is bijna 10 (!) jaar geleden dat Ferrari de instapper presenteerde. In 2016 kwam Ferrari met de California T Handling Speciale. Dit was eigenlijk een signaal vanuit Italië dat men aan iets nieuws zat te werken. Het is dus niet zo vreemd dat Ferrari met een opvolger komt, hij heet Portofino. Deze Portofino zal binnenkort voor het eerst te zien zijn op de autoshow in Frankfurt. Laten we eerst eens het vergrootglas erbij pakken en de auto vergelijken met zijn voorganger.

Bij de afbeeldingen hieronder zie je bovenin telkens het oude model (California), daaronder de nieuwe (Portofino).

Het uiterlijk

De nieuwe Portofino heeft het smoelwerk van een moderne Ferrari gekregen. De instapper heeft qua ontwerp enkele elementen van de 812 Superfast meegekregen. De Superfast is in mijn ogen niet heel mooi, maar met deze Portofino heeft Ferrari puik werk geleverd. Zeker als je weet dat dit de instapper is.





Het vooraanzicht heeft duidelijke overeenkomsten met de GTC4Lusso en 812 Superfast. Hij kijkt wat gemeen uit zijn ogen en heeft grote sprongen gemaakt in vergelijking met de California T. Het design van de motorkap is voor een deel gelijk gebleven. De California T kreeg een nieuw motorkap-ontwerp in vergelijking met de California en blijkbaar waren ze bij Ferrari nog wel te spreken over dit design. Nieuw is de ‘bult’ in het midden.





De zijkant is wat speelser geworden. Ook hier zijn weer duidelijke invloeden van de 812 Superfast waarneembaar. De ‘Scuderia Shield’ is iets lager gepositioneerd ten opzichte van de California T. Vanaf de zijkant lijkt de Portofino meer body te hebben.





Van de achterkant heeft Ferrari nog geen fatsoenlijk plaatje vrijgegeven. We moeten het doen met deze pica’s. Nieuwe achterlichten, diffuser en een wat scherper design tekenen de achterkant van de Portofino. De positionering van de uitlaten zijn ongewijzigd gebleven. Sinds de California T heeft de instapper horizontale uitlaatsierstukken.

Techniek

De California T had in 2014 een primeur te pakken. Het model sloeg een nieuw hoofdstuk voor Ferrari in. V8-modellen van het merk zouden voortaan met turbo’s komen. De nieuwe Portofino heeft ook weer een geblazen V8 onder de kap. De California T is goed voor 560 pk en 755 Nm koppel. In de Portofino levert de motor 600 pk en 760 Nm koppel. De Cali T doet een sprintje naar de honderd in 3,5 seconden en heeft een top van 316 km/u. De Portofino doet 0-100 km/u in 3,4 seconden en gaat door tot 320 km/u.

De Portofino is 28 mm breder en vier mm hoger in vergelijking met de Cali T, de auto heeft een lengte van 4,5 meter. Daarnaast krijgt de instapper van het merk de derde generatie E-Diff3. Dit is het elektronische differentieel van het merk uit Maranello. Dit differentieel was al te vinden op onder andere de 458, F12berlinetta, LaFerrari, 488 en 812 Superfast.

Interieur

Het mag dan wel een instapper zijn: de Portofino kan zich nu meten met de GTC4Lusso en de 812 Superfast. Ook de cabrio heeft nu een 10,2-inch display voor infotainment. Daarnaast is het airconditioningsysteem vernieuwd. Tevens heeft de Portofino het moderne Ferrari-stuurwiel (uitleg-video) gekregen. Last but not least: de Portofino krijgt optioneel het (inmiddels bekende) display voor de passagier.





Conclusie

De California was het lullige model van Ferrari. De California T was een aangename verbetering, maar met de Portofino zetten de Italianen een volbloed Ferrari neer. Het uiterlijk is dik, de prestaties zijn meer dan in orde en het interieur is niet veel minder dan zijn duurdere broers. Al met al een geslaagd nieuw model die ongetwijfeld voor prettige verkoopcijfers gaat zorgen.