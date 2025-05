Koop deze onbegrepen V8-beuker voor een mooie prijs

Deze okkazie maakt hebberig. Een Jaguar XKR-S Convertible!

We vinden de F-Type allemaal een mooie auto en das leuk. Maar zijn voorganger mag ook wel wat liefde krijgen. Met name de XKR-S kun je zien als een ruwe diamant. Toen dit model werd gelanceerd was het geen hit. Want nieuw ging de Cabrio richting de twee ton. Dat was in 2011, 2012 echt veel te veel geld voor een Jaguar.

De Jaguar XKR-S blijft daardoor een zeldzame verschijning, helemaal als Cabriolet. Maar het is echt een parel van een auto. Waar de gewone XK het met een 4.2 liter V8 moest doen, leverde een Supercharged 5.0 liter V8 in de XKR-S maar liefst 550 pk. Een mooie upgrade ten opzichte van de XKR. Dat is in 2025 ook nog wel voldoende hoor.

Waar Jaguar echt vriend en vijand mee wist te verbazen was het geluid. Voor een standaard uitlaat wist de XKR-S serieus oorpijn te creëren als je erachter staat en de bestuurder geeft eens flink gas. Deze auto deed het logo van Jaguar eer aan. Andere tijden, andere tijden.

Zo’n zeldzame roofkat staat nu te koop in Baarn. Het is een geïmporteerd exemplaren, de lelijke reflectoren geven het weg. Maar daardoor is het prijskaartje wel aantrekkelijk. Ja, 59.945 euro is nog steeds een hoop geld. Maar in vergelijking met de nieuwprijs is het een topaanbieding. De kilometerstand bedraagt 102.361.

Het interieur is gedateerder dan de woonkamer van je oma, maar kan jou het schelen. De looks vind ik nog altijd fantastisch van dit model. En zo in een donkere kleur oogt het wat minder schreeuwerig dan smurfblauw. Wat een fantastische tint is, maar niet iedereen zal er gecharmeerd van zijn.

Ik ben dan weer te laf om mijn auto in te ruilen op zo’n Jaguar. Maar misschien ben jij geen mietje zoals ik, dan kun je terecht op Marktplaats. Waar deze Jaguar XKR-S Convertible te koop staat.