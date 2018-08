Toerist huurt Lambo, scoort 40.000 euro aan boetes

Hij zal vast genoten hebben.

Je bent op vakantie. Doe eens gek. Er zijn tal van plaatsen waar je als autoliefhebber een supercar kunt huren om evens los te gaan. Las Vegas bijvoorbeeld, maar ook in Dubai. En ja, die ene keer dat je een Lambo of Ferrari mag besturen moet het gas er wel op natuurlijk. Je wilt wel lol beleven aan je zuur bestede centen.

In dat geval kun je zoiets beter combineren met een bezoek aan het circuit. Daar kwam een toerist in Dubai ook achter. Hij gebruikte de openbare weg als speelveld met een gehuurde Lamborghini Huracán en dat kwam hem duur te staan. In een tijdbestek van slechts drie uur, scoorde de toerist 170.000 AED aan boetes. Dat is omgerekend ruim 40.000 euro. Had dit nog drie uur volgehouden en je hebt een tweedehands Gallardo aan boetes bij elkaar gereden. Het zou gaan om een 26-jarige toerist uit het Verenigd Koninkrijk.

De bestuurder reed met de Huracán snelheden tot 231 km/u tussen 02:30 ’s nachts en 06:00 ’s ochtends. Het zal ongetwijfeld niet druk zijn geweest op de wegen, maar de verkeersregels gaan 24/7 door. De man werd in totaal 33 keer geflitst. De actie vond plaats op 31 juli en naar verluidt zijn de boetes nog niet betaald. Regelgeving in de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het huurbedrijf de boetes moet voorschieten om een in beslag name van het voertuig te voorkomen. Uiteindelijk zal de toerist toch echt zelf het enorme bedrag aan boetes zelf moeten ophoesten. Hier komt ongetwijfeld een rechtszaak uit voort. (via Gulfnews)

Met dank aan @erwine60 voor de tip!