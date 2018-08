Lezersvraag: welke straf moet er staan op filmen van een ongeluk?

We vragen het Autoblog testpanel. Jullie dus.

De opkomst van de smartphone en sociale media is een zegen voor influencers en een last voor de verkeersveiligheid. Op de een of andere manier is er een drang om alles vast te leggen. Of het nu een muziekconcert is, of andermans ellende.

Gisteren liet de Nederlandse Politiebond weten er helemaal klaar mee te zijn. Automobilisten die langs een ongeluk rijden en in de file gauw met een smartphone een filmpje maken. Leuk voor Snapchat, Insta-story of in de familie-app. Althans, dat moet de gedachte zijn van de filmerts. Op dit moment staat er een boete van 237 euro op het filmen tijdens het rijden. De politie controleert steeds vaker hierop en schrijft aan de hand van het kenteken een boete uit. Nietsvermoedende automobilisten krijgen na enkele weken een wit met paarse envelop in de bus met liefde vanuit Leeuwarden.

De vraag is echter: hoe kan de politie deze wanpraktijken keihard aanpakken? Een boete van 237 euro is niet mals, maar de kans op herhaling is zeker aanwezig. De mens is nu eenmaal een eigenwijs wezen. In overleg met het OM wil de Politiebond kijken wat er mogelijk is. Wellicht kunnen de Autoblog-lezers vast een goed voorzetje geven als het gaat om een passende straf. Een enorme geldboete van 1.000 euro? Een verplichte EMG-cursus? En wat als er herhaling is vastgesteld? Vragen waar de politie momenteel over aan het brainstormen is. Voor nu is duidelijk dat die 237 euro niet zwaar genoeg is, getuige de vele filmende automobilisten bij een verkeersongeluk.