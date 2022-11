Je kunt nu slapen op de Taycan Cross Turismo

Ja, zelfs als de motor draait kun je lekker slapen in de Porsche Taycan Cross Turismo.

In Nederland krijgen we er niet heel erg veel van mee, maar het ‘overlanden’ is behoorlijk populair aan het worden. Streep dat maar door, het ís populair. Het idee is dat je een voertuig hebt waarmee je overal kunt komen en kunt overnachten waar je wil.

Pak een bedrijfswagen, zet ‘m hoog op de poten, monteer offroad banden en gooi er een matras in en het ding is zo weg op Marktplaats. Er is een enorme hype in de aftermarket voor deze doeleinden. Logisch dus dat automerken er zelf ook op in springen. Uiteraard kan Porsche dan niet achterblijven.

Slapen op een Taycan

We hadden gehoopt op een daktent voor de nieuwe 911 Dakar, maar het gaat nu om de mogelijkheid om te kunnen slapen in de Taycan Cross Turismo. Kort door de bocht is het een daktent op een Tacycan. Uiteraard noemen de Duitsers het anders, namelijk de Porsche Taycan Cross Turismo Glamping Experience. Het is onderdeel van Porsche Tequipment, de accessoire-afdeling van Porsche. Dat is het ergste natuurlijk. Ben je net door alle opties heen, kun je vervolgens failliet gaan aan accessoires.

De tent is 210 centimeter (lengte) bij 130 centimeter (breedte). Er kunnen dus twee personen in slapen, mits deze twee dicht op elkaars lip willen zitten. Je kan kiezen uit twee kleurencombinaties: zwart met lichtgrijs en zwart met donkergrijs. In beide gevallen is er een matzwart Porsche-logo.

Andere modellen

De tent is zeer goed geïsoleerd. Zo kun je gewoon doorblijven slapen als de motor aanstaat, bijvoorbeeld. Dat gaat je niet lukken in een Suzuki Jimny, Land Rover Defender of Jeep Wrangler.

Je hoeft overigens geen Taycan Cross Turismo als je wil slapen op je Porsche. De tent past in principe op Macan, Cayenne en Panamera, alsmede de gewone Taycan. Ook is de tent mogelijk voor de 911, maar dan alleen de coupé-versies van de Carrera- en Turbo modellen. Dus daktent past ook op de 911 Dakar!

