Tolplannen van minister worden keihard gekraakt door eigen partij

Minister Madlener opperde het idee om tolwegen in te voeren, maar dit vind zijn partij een heel slecht plan.

Onze nieuwe minister van Waterstaat en Infrastructuur, Barry Madlener, is geen fan van rekeningrijden, maar wél van tolwegen. Dat bleek tijdens zijn recente optreden in de BNR Nationale Autoshow met onze eigen Wouter.

Daar gooide de minister een proefballontje op door te zeggen dat we misschien tolwegen moeten invoeren in Nederland. En dan niet gewoon tolwegen zoals in Frankrijk, maar een extra rijbaan die gefinancierd zou worden door investeerders, die vervolgens ook het tolgeld kunnen innen.

Logischerwijs werd dit idee niet alom met gejuich ontvangen. Sterker nog: Madlener krijgt felle kritiek vanuit zijn eigen partij. Wilders reageerde eerder al op X dat het een “slecht idee” is en dat de PVV “geen enkele vorm van tolheffing” wil steunen.

De PVV-minister werd nu ook in de Tweede Kamer geconfronteerd door een partijgenoot, Hidde Heutink. Madlener kreeg de wind van voren: “U moet afblijven van de portemonnee van de automobilisten. Die zijn al lang genoeg uitgemolken. U bent de minister die dat zou moeten stoppen. U bent niet de minister die moet doorgaan met het uitmelken van de automobilist.”

Het klonk al niet als een haalbaar en realistisch plan, en er blijkt dus ook totaal geen steun voor te zijn. Die private tolwegen kunnen we dus snel weer vergeten.

Via: BNR