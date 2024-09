Minister Madlener wil tolwegen in plaats van rekeningrijden

De minister is geen fan van rekeningrijden, maar heeft wel andere briljante plannen.

Rekeningrijden: het zou er dan eindelijk komen. Maar ja, Rutte-IV kwam ten val en alle mooie plannen gingen weer linea recta de prullenbak in. De nieuwe PVV-minister van Infrastructuur en Waterstaat – Barry Madlener – heeft echter een alternatief plan.

Dat blijkt uit zijn gesprek met Wouter en Meindert in De Nationale Autoshow. Daar zegt de minister allereerst dat Betalen naar Gebruik (om even de officiële term te gebruiken) in theorie een leuk idee is, maar in praktijk heel lastig. Het is volgens hem moeilijk uitvoerbaar en kost bakken met geld.

Madlener ziet dus niks in rekeningrijden, maar er is wél iets anders waar hij wat in ziet. Tolwegen! In de Autoshow oppert hij het idee om bijvoorbeeld een extra rijbaan toe te voegen aan een snelweg, waar je dan tol moet betalen. Als automobilist heb je dan zelf de keuze om wel of geen tol te betalen.

Het fenomeen tolwegen is een beproefd concept, maar de minister stelt een bijzondere variant voor. “Stel dat er nou een investeerder of een pensioenfonds zegt: goh, op dit traject hebben we altijd file, er is geen geld om daar de wegen te verbreden, laat mij als pensioenfonds nou hier eens en weg maken en daar moet je dan tol betalen.”

In dat geval gaat de tol dus niet naar de staatskas, maar het voordeel is dat de staat ook niet hoeft te betalen voor de weg. Uiteraard is dit nog geen concreet plan, maar de minister sluit niks uit. “We hebben op dit moment zeventien mooie projecten in petto die klaarliggen, maar daar is geen geld voor. Als er investeerders zijn die ermee aan de slag willen, het willen doen en financiering verzorgen door middel van een gedeeltelijke tol, waarom niet?” Klinkt als een leuk idee, maar in de praktijk lastig…

