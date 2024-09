PVV-minister: ‘We kunnen niet overal terug naar 130’

Aldus minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat.

Het was een van de verkiezingsbeloften van onder meer de PVV en de BBB: terug naar 130 km/u! Een mooie belofte voor autorijdend Nederland, maar de vraag is of dat überhaupt wel kan. Het moet namelijk wel uitkomen binnen de stikstofregels van de EU, en daar heeft onze regering weinig over te zeggen.

Hoe kijkt de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat hier tegenaan? Dat kunnen we jullie vertellen, want dit onderwerp kwam ook aan bod in het interview van Wouter en Meindert in De Nationale Autoshow.

Minister Madlener geeft toe dat 130 km/u niet het belangrijkste onderwerp is, maar zegt wel graag de belofte te willen nakomen. Is dat mogelijk dan…? Volgens Madlener is het nog te voorbarig om te zeggen dat het niet kan. Ze zijn het nog aan het uitzoeken. Wel verklapt de minister dat we waarschijnlijk niet overal terug kunnen naar 130 km/u. De PVV moet nu dus toch een beetje terugkrabbelen.

Op dit moment is er nog heel weinig concreet, en Madlener zei eerder dat er pas volgend jaar naar gekeken wordt. De minister zegt nu echter dat hij nog dit jaar het eerste traject bekend hoopt te maken waar we weer mogen knallen. Dat is in ieder geval iets.

